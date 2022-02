Apotheker lassen die Spritze im Schrank

Von: Hans Moritz

Nadel frei: Ab sofort ist der Covid-Pieks auch in Apotheken möglich. Derzeit ist die Impfnachfrage allerdings (wieder) sehr gering. © David Inderlied/dpa

Ab dem heutigen Dienstag dürfen auch die Apotheken gegen das Corona-Virus impfen. Im Landkreis Erding bleibt die Spritze allerdings weiter den Ärzten und dem BRK-Impfzentrum vorbehalten – die Apotheker vor Ort steigen nicht in die Kampagne ein.

Erding - Immerhin: Einige bereiten sich darauf vor. Das Grüne Licht aus der Politik fällt freilich in eine Zeit, in der die Impfbereitschaft in der Bevölkerung wieder stark nachgelassen hat.



Armin Braun von der Stadtapotheke in Erding wird keine Impfungen anbieten. „Es gibt genügend Möglichkeiten, die Spritze zu bekommen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wer glaubt, dass es bei uns schneller, sprich ohne Voranmeldung, geht, der täuscht sich. Auch in den Apotheken wird es nicht ohne Termine gehen“, so Braun weiter. Denn der Impfstoff müsse vorbereitet werden, die sechs Dosen aus einer Ampulle müssten binnen ein, zwei Stunden aufgebraucht werden, damit er nicht verfällt.



Hinzu komme, sagt Braun weiter, „dass es Schulungen seitens der Kammer braucht“. Und wenn es doch eine Nebenwirkung gibt, sei man wieder auf einen Arzt angewiesen. Bei seiner Campus-Apotheke habe er zudem ein Ärztehaus darüber, „in dem die Praxen impfen.“



Tobias Ochsner verantwortet mit seiner Frau fünf Apotheken in Erding und Taufkirchen. „Wir bereiten uns zumindest aufs Impfen vor, werden aber am Anfang noch nicht mit dabei sein“, erklärt der Pharmazeut auf Nachfrage. Ein Teil seines Personals habe schon an den erforderlichen Schulungen teilgenommen – bei einer Akademie der Schweizer Apothekerkammer, wo seine Kollegen bereits impften. Auch rechtliche und notfallmedizinische Aspekte würden dabei geklärt. „Wir wollen gerüstet sein, wenn wir gebraucht werden“, sagt Ochsner, der zugleich betont: „Wir unterstützen gerne, wollen aber auf keinen Fall eine Konkurrenz zu den Ärzten sein. Das wäre Quatsch.“



Ochsner will nicht ausschließen, dass sein Berufsstand eines Tages nicht nur gegen Corona impft, sondern etwa auch gegen die Grippe. „Vielleicht empfinden das einige Bürger als ein niederschwelligeres Angebot.“ Derzeit ist der Apotheker aber der Auffassung, „dass es genügend Impfmöglichkeiten gibt“. In seiner Verantwortung stehen die Rathaus-, die Johannes- und die Rivera-Apotheke in der Erdinger Altstadt, die im SemptPark Aufhausen und die Schubert-Apotheke in Taufkirchen.



„Noch nicht gleich, aber vielleicht in zwei, drei Wochen.“ Das ist der Terminplan von Roland Fellermeier von der Rathaus-Apotheke Neufinsing, der Tassilo-Apotheke in Niederneuching und der St.-Ulrich-Apotheke in Pliening. „Zwei approbierte Mitarbeiter sind bereits geschult. Wir sondieren aber zunächst noch den Bedarf“, sagt Fellermeier. Mit dem Impfstoff habe man schon viel Erfahrung, „weil wir einige Ärzte damit beliefern“. Wie Ochsner sieht er das Argument des niederschwelligeren Angebots. „Allerdings werden auch wir die hartnäckigen Verweigerer nicht erreichen.“ Die guten Erfahrungen mit den Schnelltests hätten ihn dazu bewogen, zumindest eine Impfstruktur bei sich zu schaffen.



Aus der Rathaus-Apotheke in Dorfen und der Marien-Apotheke in Moosinning heißt es, dass man nicht daran denke, gegen Corona zu impfen. „Wir hätten bei uns auch gar nicht die Möglichkeit“, so eine Mitarbeiterin der Dorfener Rathaus-Apotheke.



Auch Dr. Hermann Schöberl, Leiter des BRK-Impfzentrums in Erding, sieht derzeit keinen Bedarf, weitere Partner in die Impfkampagne zu holen. „Im Moment ist es eher so, dass die Ärzte auf ihren Vorräten sitzen bleiben und händeringend nach Abnehmern suchen.“ Die gesetzliche Möglichkeit für die Apotheker fällt laut Schöberl in eine Zeit, in der die Nachfrage weitgehend gedeckt sei.



Wer sich immunisieren lassen will, komme im Impfzentrum innerhalb des gleichen oder des nächsten Tages an die Reihe, versichert Schöberl. Man erinnere sich: In Spitzenzeiten mussten Impfwillige teils mehrere Monate auf den Pieks warten.

