Apotheken: Geschlossener Protest

Türen zu, Plakate im Fenster: So wie hier in Erding sahen gestern die meisten Apotheken aus.

Fast alle Apotheken beteiligen sich an Aktionstag und sperren zu

Von Hans Moritz schließen

Auch im Landkreis Erding blieben am Mittwoch die meisten Apotheken geschlossen. Nur eine Notfallversorgung wie üblicherweise nachts sowie an Feiertagen und Wochenenden bestand.

Erding - Hintergrund war ein nationaler Protesttag gegen die Politik der Kassen und der Regierung. Damit keine Menschen in Gefahr gerieten, wurde die Schließung lange vorher angekündigt.



Auch in Erding waren die Schaufenster der Apotheken mit signalroten Plakaten behängt. Die Apotheker beklagen, seit 2004 keine Honoraranpassung mehr bekommen zu haben. Dafür solle selbiges nun für zwei Jahre gekürzt werden. Ein Inflationsausgleich sei nicht vorgesehen. Zudem werden ausufernde Bürokratie und Willkür der Kassen sowie explodierende Kosten und fehlender Nachwuchs beklagt. Allein im vergangenen Jahr seien 400 Apotheken geschlossen worden. Auch im Landkreis geht die Zahl der Medikamentenversorger zurück, allein in der Kreisstadt waren es vergangenes Jahr zwei (wir berichteten).



Dem Protest schließt sich die Erdinger ÖDP, deren Kreisvorsitzender Wolfgang Reiter selbst Apotheker ist, an. Sie fordert in einer Mitteilung „mehr bayerisches Engagement zur Beendigung des Apothekensterbens und zur Behebung der permanenten Lieferengpässe bei Kinderarzneimitteln und Antibiotika“. Die Versorgung sei nach wie vor schlecht, bemängelt die ÖDP. „Und bei den Apotheken, die den Laden bisher noch irgendwie zusammengehalten haben, sperrt jeden Tag in Deutschland eine zu – die meisten davon in Bayern“. ham