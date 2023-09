Arbeiterwohlfahrt hat neue Chefin

Von: Hans Moritz

Sandra Liebold (49) kennt die AWO bereits sehr gut, nun steigt sie an deren Spitze auf. © privat

Mehr Erfahrung geht kaum: Sandra Liebold, seit vielen Jahren in Diensten der Arbeiterwohlfahrt, ist neue hauptamtliche Vorständin des AWO-Kreisverbandes Erding.

Erding - Das Präsidium hat die Erdingerin zum 1. September berufen. Liebold folgt auf Florian Selg, der sich beruflich verändern wollte und die Erdiger AWO deshalb bereits vor drei Monaten verlassen hat. Liebold weiß, dass sie sich (auch) als Krisenmanagerin wird bewähren müssen.



Für das AWO-Präsidium teilte Gertrud Eichinger am Donnerstag mit, dass sich die 49-Jährige unter mehreren Bewerbern durchgesetzt habe. Liebold sei, betont Eichinger im Gespräch mit unserer Zeitung, bereits Fachbereichsleiterin für die Kindertagesstätten gewesen – „unser wichtigstes Standbein“, so Eichinger. Zuletzt habe Liebold zudem als Interimsvorständin fungiert. „Seit dem Weggang Selgs standen einige Umstellungen und Neuerungen an, die Frau Liebold zur außerordentlichen Zufriedenheit des Präsidiums abgeschlossen hat“, betont Eichinger. Zudem habe sie sich etwa im Bereich Betriebswirtschaft fortgebildet.



Eichinger betont, dass auch die menschliche Seite Liebolds gepasst habe: „Wegen ihrer ausgeprägten Empathie für die Belange der AWO und ihre Mitarbeitenden ist sie in den Augen des Präsidiums nicht nur geeignet, sondern prädestiniert, die Geschäfte rund um die haupt- und ehrenamtlichen Aufgaben des AWO-Kreisverbandes Erding zu führen.“



Selg war rund eineinhalb Jahre hauptamtlicher Vorstand, was in etwa dem Posten eines Geschäftsführers entspricht. Er war auf Stephan Knörrich gefolgt, den im Sommer 2021 die heutige bayerische AWO-Präsidentin Nicole Schley, Bürgermeisterin von Ottenhofen, ad hoc nach Erding geholt hatte, um dort ein größeres Feuer zu löschen – ein Fall, der bis heute (juristisch) nicht aufgearbeitet ist.



Am 20. Juni 2021 hatte die AWO mitgeteilt, den damaligen zweiköpfigen Vorstand um Karin S. und Christian C. fristlos gefeuert zu haben. Über die Verfehlungen schwieg sich das Präsidium damals wie heute aus. Dem Vernehmen nach geht es um ein Haus der AWO, das C. zu einem Schnäppchenpreis erworben haben soll, um weitere finanzielle Verfehlungen sowie die Beschäftigung von Angehörigen. Eichinger merkt dazu nur an, die Verfahren an Straf- und Arbeitsgerichten liefen noch. So lange werde man sich nicht äußern. Krach gibt es aber auch in Erding selbst, wo zwei Ortsverbände konkurrieren. Auch mit Polit- und AWO-Urgestein Fritz Steinberger liegt der Sozialverband in einem vielfältigen und undurchsichtigen Clinch. Auch er könnte noch vor Gericht landen.



Liebold selbst ist hiervon unberührt. Die AWO ist einer der wichtigsten Akteure bei der Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten im Erdinger Land. Dazu betreibt sie mehrere Kinderhäuser im Landkreis. Auch für das Jugendhaus in den Geislinger Ängern ist die AWO Träger. ham