Erding: Archäologische Expertise für den Landtag

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Die neue Vorstandsriege des Archäologischen Vereins Erding (v. l.): 2. Vorsitzender Rolf Böker, Schriftführer Rudi Koller, Vorsitzender Harald Krause und Kassier Reinhard Duetsch. © Bernd Heinzinger

Die Sachkenntnisse des Archäologischen Vereins Erding sind über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Jetzt wird Vorsitzender Harald Krause als Sachverständiger im Landtag angehört.

Erding – Auf seine bewährte Führungsriege setzt der Archäologische Verein Erding (AVE). Harald Krause wurde in der Jahreshauptversammlung am Montagabend ebenso einstimmig als Vorsitzender bestätigt wie sein Stellvertreter Rolf Böker und Schriftführer Rudi Koller. Die langjährige Kassierin Christine Koller trat dagegen aus privaten Gründen nicht mehr an. Ihr Nachfolger ist Reinhard Duetsch.

Krause konnte im Museum Erding über ein volles Jahresprogramm des AVE berichten. Die beliebten Exkursionen und Wanderungen etwa entlang des Limes oder ins Steinzeit- und Gegenwartmuseum hatten im vergangenen Jahr wieder stattgefunden. Interessante Vorträge, Stammtische und Ideenschmieden ergänzten das Programm.

Auch zur Fundreinigung trafen sich die Mitglieder. Dabei galt es unter anderem, antike Menschenknochen zu säubern. „Auch für die kommenden Monate haben wir uns einiges einfallen lassen“, kündigte Krause an. Los geht’s am 27. März mit einem Vortrag im Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck. Dort gibt es Informationen über neue Ausgrabungen und Forschungen über das frühkeltische Machtzentrum Heuneburg an der oberen Donau.

213 Mitglieder zählt der AVE mittlerweile. Wie Vize Rolf Böker berichtete, standen 2022 Einnahmen von 32 500 Euro Ausgaben von knapp 40 000 Euro gegenüber. Es gab also ein Minus vor gut 7300 Euro. Trotzdem verfügen die Erdinger Archäologen noch über einen beruhigenden Kassenstand von knapp 17 000 Euro.

Glücklich berichtete Krause anschließend über den Sachstand zur Unterschriftenliste zur geplanten Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Der AVE fordert darin, dass Bauherren beim Fund von Ausgrabungen nicht im bisher vorgesehenen Umfang belastet werden – etwa mit Hilfe einer Abfederung durch staatliche Fonds oder Steuerabschreibungen. Über 1000 Bürger hätten mittlerweile unterschrieben, freute sich Krause. Die in der Liste enthaltenen Vorschläge haben es bereits in den Bayerischen Landtag geschafft. Unter anderem schlage Wissenschaftsminister Markus Blume eine Zumutbarkeitsgrenze vor.

Mit Blume hatte Krause Ende Januar ein halbstündiges, „sehr gutes“ Gespräch, wie er berichtete. In der anschließenden Sitzung des Wissenschaftsausschusses sei eine weitere Anhörung beschlossen worden. Diese findet am 8. März statt. Krause ist als Sachverständiger eingeladen: „Das sind sehr erfolgreiche Entwicklungen, und ich sehe uns auf einem guten Weg.“

Schon bald ist die Hilfe der AVE-Mitglieder bei einer großen Ausgrabung gewünscht: Im Baugebiet Haager Straße Ost sollen im Frühsommer die ersten Arbeiten beginnen. Unter anderem ist bekannt, dass es dort eine rund 5300 Jahre alte Siedlung im Untergrund gibt. Weil die Investoren bestens mit den Archäologen und dem Denkmalschutzamt zusammenarbeiten würden, sei die Hilfe der Ehrenamtlichen erwünscht, betonte Krause: „Wir erwarten ein spannendes Areal, und jedes Mitglied kann sich gerne bei mir oder Stadtheimatpfleger Wilhelm Wagner melden.“

Zum Abschluss beschloss die Versammlung, dass der AVE Mitglied im Förderverein zur Sanierung der Wallfahrtskirche Heilig Blut wird. Dieses Vorhaben wolle man gerne unterstützen, erklärte Krause.