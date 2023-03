Startschuss für ein neues Zahlungsmittel

Ardeo legt die Erding Card auf

Schon seit Jahren trägt sich das Unternehmernetzwerk Ardeo mit dem Gedenken, mit einer Erding Card die heimische Wirtschaft zu stärken. Jetzt folgte im Cineplex Kino der „historische Moment“

Erding - So nannte es Vorsitzender Wolfgang Kraus vor rund 40 Vertretern von Unternehmen aus der Stadt freudig berichtete: „Heute fällt der Startschuss.“

Damit nicht gemeint ist allerdings, dass die Karte schon in den kommenden Wochen in Umlauf kommt. Erst einmal müssen sich möglichst viele Erdinger Betriebe – ob Einzelhandel, Gastronomie oder touristische Unternehmen – als Akzeptanzstellen zur Verfügung stellen.



Das sei das A und O, betonte Kraus und führte fort: „Bislang gab es häufig Amazon-Gutscheine als Geschenk. Die sollen schon bald von der Erding Card ersetzt werden.“ Das Kaufverhalten der Leute solle damit wieder verstärkt in die Stadt verlagert werden, Gutscheine gehörten schließlich zu den Top-3-Geschenken zu Weihnachten oder an Geburtstagen.



Mit der ersten Ausgabe rechnet der Ardeo-Vorsitzende „vorsichtig mit Mitte Mai“. Das Erdinger Netzwerk entschied sich dazu zu einer Zusammenarbeit mit der Firma AVS GmbH, die bereits große Erfahrung mit solchen Gutscheinkarten hat. Deren Vertreter Thomas Leitmannstetter betonte: „Die Karte dient als Standortbekenntnis und als Marketingtool.“ Die Erding Card gibt es künftig in zwei unterschiedlichen Ausführungen: Einmal als klassische Gutscheinkarte, die je nach Belieben mit einem gewissen Wert einmal aufladbar ist. Hat der Besitzer die Summe ausgegeben, ist sie anschließend nicht mehr nutzbar.



Anders sieht es bei der wieder aufladbaren Jobkarte aus. Diese soll den Arbeitnehmern der Erdinger Betriebe zugutekommen, bis zu 50 Euro je Monat sind steuerfrei als Sachzulage möglich.



Der AVS-Vertreter sagte, dass die eingehenden Gelder auf der Karte auch für eine größere Anschaffung angespart werden könnten, im Gespräch sind bis zu 5000 Euro. Vorteil für die Erdinger Betriebe: Die Arbeitnehmer, also auch sämtliche Pendler, sind quasi „gezwungen“, ihr Geld in der Stadt auszugeben.



Das Bezahlen mit der Erding Card ist ganz einfach: Die Terminals der Akzeptanzstellen erhalten bis zum Start eine Umrüstung, sodass die Erding Card dort wie eine EC- oder Kreditkarte einfach über die Kasse gezogen wird.



Die AVS organisiert anschließend sämtliche Abrechnungsprozesse, erhält dafür einen kleinen Teil der Umsätze – von einem Euro je Aufladung ist die Rede. Die Unternehmen, bei denen die Erding Card künftig als Zahlungsmittel gilt, schließen einen Vertrag mit Ardeo ab, das für die Kosten zwei Prozent des Umsatzes verlangt.



Kraus erklärte den Grund dafür: „Das ist für uns notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Eine Gewinnabsicht steckt nicht dahinter.“ Auf Nachfrage eines Unternehmensvertreters kam Leitmannstetter auf einen wichtigen Punkt zu sprechen: Die Nutzung der Erding Card erfolgt absolut anonym, die Firma erfährt also nicht, was der Arbeitnehmer mit ihr gekauft hat. Während die Mitarbeiterkarte durch die Unternehmen ausgegeben wird, soll es für die Gutscheinkarte einige Verkaufsstellen in Erding geben. Genaueres dazu ist aktuell noch in Klärung.



Dass es in Erding viele Akzeptanzstellen geben wird, davon zeigt sich Kraus überzeugt. Unternehmen wie das Kino, der Erdinger Weißbräu, das Gewandhaus Gruber, Feneberg, der Gasthof zur Post und viele mehr hätten ihr Mitmachen bereits schon seit längerem zugesagt.



Firmen jeglicher Größe könnten sich entscheiden, die Erding Card als Zusatzleistung für ihr Personal anzubieten. Dabei betonte Kraus: „Die Unternehmen müssen nicht Ardeo-Mitglied sein.“ In den nächsten Wochen laufen die Verhandlungen, und schon bald kann die Antwort auf die Frage, wie man bezahlen möchte, lauten: „Mit der Erding Card bitte.“ hz