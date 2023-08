„Ein wichtiger Schritt für die Tagespflege“

Von Bernd Heinzinger schließen

Die Assistenzkraft als neuer Ausbildungsweg für Quereinsteiger in Kindergärten und Krippen ist „ein wichtiger Schritt für die Tagespflege“. Jetzt haben die ersten Kräfte ihre Zertifikate erhalten.

Erding – Der Personalmangel in Kindertageseinrichtungen ist riesig. Um dem Problem entgegenzuwirken, gab es nun erstmals einen modularen Weg zur neu geschaffenen Assistenzkraft. Das Katholische Bildungswerk (KBW) Erding übernahm die Ausbildung, und der Weg umfasste zwei Bereiche.

160 Unterrichtsstunden dauerte das Einstiegsmodul, welches 17 Teilnehmer absolvierten. Weitere 24 haben bereits die zusätzlichen 40 Stunden in Modul 2 hinter sich und dürfen sich ab sofort Assistenzkraft für Kitas nennen. Hans Otto Seitschek, Geschäftsführer des Bildungswerks, freute sich: „Dass es diese Kurse jetzt gibt, ist ein wichtiger Schritt für die Tagespflege.“ Tageseltern habe man schon seit vielen Jahren ausgebildet und sich durch diese Erfahrung getraut, den neuen Weg mitzugehen.

Federführend in der Ausbildung zeigte sich Monika Kneißl. Sie bildete auch die weiteren Referenten aus und betonte: „Heute ist etwas tolles Neues entstanden.“ Der Andrang bei den Kursen sei besonders bei Frauen groß gewesen, die kürzlich selbst Kinder bekommen haben und daher nicht Vollzeit auf die Berufsfachschule konnten.

Staatsministerin Ulrike Scharf übernahm die Zertifikatsübergabe und sagte: „Es ist immens wichtig, gute Rahmenbedingungen für die Kinderversorgung zu schaffen.“ Daher machte sie diese zur Chefsache: „Wir arbeiteten schließlich aus, wie ein modulares System für Quereinsteiger attraktiv sein kann und die Bedürfnisse für die Arbeit in den Kindereinrichtungen damit erfüllt werden.“ Das hätte man geschafft, auch wenn es anfangs viel Gegenwind gegeben habe: „Von den Teilnehmern des klassischen Ausbildungswegs wurde ich fast aufgefressen.“ Heute sei die Kritik aber verstummt. „Wir konnten schließlich erreichen, neue helfende Hände zu finden.“

Insgesamt gibt es in Bayern bereits 19 abgeschlossene Kurse, weitere 45 werden bald fertig. Damit stehen die ersten rund 1000 Assistenzkräfte zur Verfügung. Für den Herbst sind bereits 99 neue Kurse gebucht. Die Nachfrage seitens der Träger sei groß, auch wenn der neue Beruf der Assistenzkraft noch intensiv beworben werden müsse.

Mit diesem Zertifikat muss der Weg für die Absolventen noch nicht zu Ende sein. Das KBW bietet ab Herbst weiterführende Kurse zur Ergänzungskraft an, was eine Ausbildungsstufe höher bedeutet. Ein Weg, den etwa Vincenza Tomasulo (52) und Ana Kozul (35) einschlagen wollen. Die beiden arbeiteten bereits während der Module als Hilfskräfte im Poinger Kinderland. „Mir macht die Arbeit mit den Kindern Riesenspaß, und die modulare Ausbildung in Erding ist für meine Kollegin und mich eine tolle Möglichkeit“, sagte Kozul. Damit bekomme man ein deutlich besseres Standing im Kindergarten.

Die 44-jährige Veronika Maiwald aus Fraunberg hätte aufgrund ihres Kindes keine Möglichkeit gehabt, eine Vollzeitausbildung zu absolvieren: „Ich wollte aber schon immer in diesem Bereich arbeiten und bekam durch das Angebot des Bildungswerks jetzt diese Chance.“ Sie meldete sich ebenfalls schon für den Kurs zur Ergänzungskraft an.

Aber nicht nur in diesem neuen Ausbildungsweg wurden im Sitzungssaal des Landratsamts Zertifikate verteilt. Auch einige neue Tagesmütter schafften ihre Ausbildung und bekamen die Zeugnisse aus den Händen von Vizelandrat Franz Hofstetter. Eine davon ist Jennifer Sandham aus Kirchberg. Seit der Geburt ihrer mittlerweile vierjährigen Tochter hatte sie den Wunsch, Kinder zu betreuen: „Ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit nun bekam.“ Sie will erst einmal als Tagesmutter arbeiten, sich kommendes Jahr aber zur Assistenzkraft weiterbilden – nach der Geburt ihres zweiten Kindes.

Die Entwicklung in der Kinderbetreuung sei absolut dynamisch, meinte Scharf abschließend in ihren Worten in Richtung der Absolventen: „Der Bedarf steigt weiter, und daher bin ich begeistert, heute die Zertifikate an sie übergeben zu dürfen.“

Die Absolventen

Qualifizierungskurs (Modul 2) zur Assistenzkraft: Andra Banic, Kata Borac, Regina Erlacher, Marica Ferbezar, Ana Kozul, Veronika Maiwald, Marija Martinovic, Manuela Piller, Zada Redzepovic, Uschi Rumpfinger, Anica Tokalic, Vincenza Tomasulo, Sonja Winkler, Maria Bauer, Nicole Hammer, Renate Hones-Stein, Peggy Lobmeier, Janja Mrkonjic, Irina Näther, Raphaela Nieder, Michaela Rehm, Sabrina Schreyer, Gisela Werner, Eva Ziegltrum.

Einstiegsmodul 1 zur Assistenzkraft: Franziska Barth, Christine Binder, Agnieszka Borkowska, Emanuela Dionisi, Agnieszka Grzybek, Leonie Habermehl, Catalina Viviana Jäschke-Vintimilla, Katharina Kärtner, Ramona Kramer, Ellen Linz, Andrea Rieber, Undine Schneeweiß, Brigitte Schöppl, Michaela Waked. Sabine Wegmann, Maria Wojdyla, Eleonora Zielinska.

Qualifizierte Tageseltern: Franziska Doser, Jessica Frieß, Georgios Giakis, Corina Gyerko, Elisabeth Haberl, Sanaa Hussein, Melanie Klar, Andrea Kober, Nicole Manthee, Merjem Omerovic, Rachel Angelique Pohl, Manuela Stadler, Jennifer Sandham, Tamara Thiel.