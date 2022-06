Neuer AGA-Chef: „Asylrecht ist völlig überreguliert“

Von: Hans Moritz

Der neue AGA-Vorsitzende Stephan Glaubitz kämpft gegen den Behördendschungel im Asylrecht. © Vroni Vogel

Stephan Glaubitz ist neuer Vorsitzender der Aktionsgruppe Asyl Landkreis Erding (AGA), ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer. Er folgt auf Margot Hoigt, die nicht mehr kandidiert hatte. Gegründet hatte die AGA Maria Brand.

Erding - Die überregionale Vernetzung, beispielsweise mit Wohlfahrtsverbänden, aber auch vor Ort der Austausch mit der Flüchtlingshilfe Erding (FlüHi) und der Flüchtlingshilfe Dorfen ermögliche eine koordinierte Arbeit, erklärt Glaubitz im Gespräch mit unserer Zeitung.



Bei der AGA nehme die Beratung und Begleitung bei behördlichen Vorgängen den größten Teil der Arbeit ein, so Glaubitz, der für die Grünen auch kommunalpolitisch aktiv ist. „Jedes deutschsprachige Formular und jeder Bescheid bedarf behördlicher oder ehrenamtlicher Hilfe, um erklärt, verstanden und korrekt ausgefüllt zu werden – von Widerspruchsfristen und Anträgen ganz zu schweigen“, berichtet Glaubitz und stellt fest:. „Das Asylrecht ist völlig überreguliert, sodass das menschliche Einzelschicksal leicht übersehen wird.“



Glaubitz wurde einstimmig als Vorsitzender gewählt. Seit 2016 engagiert er sich im Helferkreis Walpertskirchen. Im selben Jahr wurde der Kommunalpass eingeführt, die Arbeitsverbote für Geflüchtete waren ein Brennpunktthema. Als langjähriges Mitglied der Grünen ist Glaubitz als Kreisrat wie als Gemeinderat ehrenamtlich tätig. Der 58-Jährige sieht es als zentrale Aufgabe, „die Erfahrungen, Wünsche, Problemstellungen und Lösungsvorschläge aus den Helferkreisen gebündelt an staatliche Stellen und die Öffentlichkeit zu kommunizieren“. Mit regelmäßigen Onlinekonferenzen und Veranstaltungen fördere die AGA diesen Austausch.



Sie vermittelt zudem Arztbesuche, organisiert Übersetzer und Rechtsanwälte, gibt Hilfestellungen in Ausbildung, Schule und Beruf. Die Homepage der AGA werde ständig aktualisiert. Auch ein interner Behördenwegweiser sei im Aufbau. „Durch die sinnvolle Verwendung von Spenden können wir unbürokratische Hilfen in Notlagen leisten“, erläuterte Glaubitz weiter.



Wenn das Geld sehr knapp sei, stelle man beispielsweise einen Laptop für eine Familie zur Verfügung, gebe einen Zuschuss für den Führerschein oder für Abendkurse. „Wir arbeiten selbstständig nach unseren Kompetenzen zusammen und ergänzen uns sehr gut“, sagt Glaubitz zum aktuellen AGA-Team mit der erfahrenen Flüchtlingshelferin Doris Kraeker als Zweiter Vorsitzenden, Schriftführerin Ulrike Reinhardt, Immaculate Ehisuoria und Karin Fengler-Mensah, die kommissarisch die Kassenführung übernommen hat.



„Alle sind mit ihren Stärken gefragt, und jeder ist auf einer anderen Baustelle aktiv.“ So berät Kraeker jetzt auch Geflüchtete aus der Ukraine. Fengler-Mensah hilft ukrainischen Roma bei Anträgen ans Jobcenter. „Das sind mehrseitige Ungetüme, die durch kurze passgenaue Formulare in verschiedenen Sprachen ersetzt werden müssten. Das gibt es andernorts schon“, so Glaubitz. „Ehisuoria ist in Nigeria als Christ verfolgt worden und berät nun jeden Freitag afrikanische Asylbewerber.“



Aktuell sei man stark mit Wohnraumangeboten für Geflüchtete aus der Ukraine beschäftigt. „Wir würden uns wünschen, dass das Landratsamt die privaten Wohnangebote als willkommene Entlastung und nicht als Konkurrenz auffasst.“ Die private Wohnraumvermittlung sei wesentlich flexibler, müsse aber auch mit Infos und Hilfsangeboten vom Landratsamt begleitet werden. „Gemeinden, Geflüchtete und Anbieter fühlen sich oft alleine gelassen“, so Glaubitz.



Grundsätzlich müsse sich die Flüchtlingspolitik gravierend ändern, meint er – hin zu einem weltbürgerlichen Verständnis. Damit die Gesellschaft bei der Aufnahme Geflüchteter nicht überfordert werde, sei ähnlich wie in Kanada ein Punktesystem vorstellbar, das die Integrationsbereitschaft berücksichtige. „Viele Geflüchtete wollen sich einbringen und aktiv an unserer Gesellschaft teilnehmen. Unabhängig von ihrem Asylstatus muss man diese Menschen und ihre Kinder fördern, denn sie sind die positiven Multiplikatoren von morgen.“

