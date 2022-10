Kommentar: Mehr Solidarität bei der Unterbringung von Flüchtlingen

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die Flüchtlingszahlen auch im Landkreis steigen wieder stark an. Dennoch gibt es Gemeinden, die wohl meinen, das gehe sie nichts an. Mit Solidarität hat das wenig zu tun, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 war die Empörung in Deutschland zu recht groß, dass einige EU-Staaten partout keine Asylbewerber aufnehmen wollten und die europäische Solidarität verweigerten. Im Kleinen war das auch im Landkreis Erding zu beobachten – bis heute.



Drei der 26 Gemeinden haben keine Flüchtlingsunterkünfte – Bockhorn, Kirchberg und Neuching. Zwar leben auch hier (ukrainische) Geflüchtete, allerdings in Privatquartieren. Die Rathäuser hingegen stellen keine Plätze zur Verfügung. Sind wirklich keine Unterkünfte zu finden, oder drückt man sich vor der Verantwortung oder dem Protest der eigenen Bürger?



Solidarität auf der untersten politischen Ebene sieht anders aus. Man richte den Blick nur auf Taufkirchen, pro auf die Einwohnerzahl die meisten Asylsuchenden untergebracht sind.



In den vergangenen Jahren mag das gerade noch akzeptabel gewesen sein. Jetzt nicht mehr, denn die Flüchtlingszahlen steigen wieder stark an, dem Landkreis drohen die Plätze auszugehen. Es kann nicht sein, dass wieder (Schul-)Turnhallen über Monate in Beschlag genommen werden. Oder will Neuching vielleicht gleich seine gerade im Bau befindliche Turnhalle als Notlager zur Verfügung stellen? Wohl kaum.



Hinzu kommt, dass sich die Problematik im Vergleich zu 2015/16 verschärft hat. Denn in den Unterkünften leben 578 Fehlbeleger, also Asylsuchende, die anerkannt sind, aber nicht ausziehen können, weil sie auf dem Wohnungsmarkt schlicht keine Chance haben. Der Landkreis könnte es sich einfach machen und diese 578 Personen vor die Tür setzen. Er macht das nicht, weil es dann die Gemeinden auf einen Schlag mit 578 Obdachlosen zu tun hätten, um die sich kümmern müssten. Umso dringender ist es, dass alle Kommunen bei der Unterbringung mitwirken.



Allerdings darf sich 2015/16 auch deshalb nicht wiederholen, weil Staat und Gesellschaft bei Weitem nicht mehr so aufnahmefähig sind. Die geopolitischen Verwerfungen reichen bis in den Landkreis. Es gilt der mittlerweile sechs Jahre alte Satz von Reinhard Kardinal Marx: „Wir können nicht alle aufnehmen.“ Es ist leider so.