Kommentar: Kritik ja, Rassismus nein

Von: Hans Moritz

Dass die Berghamer gegen eine Asylunterkunft in ihrem Ort sind, ist nachvollziehbar. Dennoch wurde eine rote Linie überschritten, warnt Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar.

Nein, die 500 Berghamer sind nicht zu beneiden, wenn sie eine Asylunterkunft mit 200 Plätzen ins Dorf gesetzt bekommen. Es ist absolut legitim, dass sie Kritik üben und sich zur Wehr setzen.



Die BI um Markus Auerweck hält mit ihren Alternativvorschlägen der Politik den Spiegel vors Gesicht. Warum stellt der Bund nicht die leer stehenden Mannschaftsunterkünfte im Fliegerhorst zur Verfügung? Was ist mit den Brachflächen im Gewerbegebiet Aufhausen? Ja, es wird den OB und den Stadtrat schmerzen – aber das Mayr-Wirt-Areal könnte man ebenfalls für die Flüchtlingsunterbringung nutzen – gute Infrastruktur, nicht zu abgelegen, Nähe zu den Behörden.



Dennoch hat die BI einen kaum entschuldbaren Fehler begangen und geht zu weit – sie spielt die Rassismuskarte. Das fängt mit dem Plakat an – finster dreinblickende farbige Menschen In einem Pamphlet ist von einem unkontrollierbaren Mob die Rede, von täglich Diebstahl, Einbruch und Drogen, von Deutschen, die sich nicht auf die Straße trauen. Wer so polemisch und aufwiegelnd argumentiert, stellt sich selbst ins Aus.