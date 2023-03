Erding: Auf dem Kreuzweg nach Heilig Blut

Fotos von Erdinger Kreuzweg-Stationen sind bis nach Ostern in der Stadtpfarrkirche St. Johannes zu sehen. © Peter Bauersachs

Die Erdinger Stadtpfarrei St. Johannes veranstaltet am 25. März eine Prozession und ein Fastensuppenessen. Zudem gibt es eine Ausstellung mit Fotos von Kreuzweg-Stationen.

Erding – Mit einer Fotoausstellung von Stationsbildern des Bildhauers Erich Heuschneider informiert die Stadtpfarrei St. Johannes über ihren Kreuzweg. Die Strecke führt fußläufig von der Kirche über Kirchgasse und Herzoggraben entlang der Sempt zur Wallfahrtskirche Heilig Blut. 14 Stationen bieten sich für ein stilles Gebet zu Ostern an.

Die Pfarrgemeinde lädt am Samstag, 25. März, zu einer Prozession ein, die Diakon Stefan Geißler begleiten wird. Los geht es um 16.30 Uhr an der Stadtpfarrkirche (hinterer Eingang). „Nach der Veranstaltung gibt es ab 18 Uhr im Johanneshaus eine Fastensuppe, zu der alle Bürger eingeladen sind“, kündigt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Jöbstl an.

Der Kreuzweg hat in Erding Tradition: Nach Informationen der Pfarrei beantragten bereits 1856 Bürger, auf ihre Kosten einen Prozessionsweg nach Heilig Blut einzurichten. Im Jahr darauf wurde er eingeweiht. Die Stationsbilder aus Blech, gefertigt vom Maler Joseph Karl, standen damals auf Eichenholz-Säulen. Ersetzt wurden die durch die Witterung verrosteten Bilder 1934 durch Kupferbilder des Erdingers Martin Irl, die auf Betonsäulen befestigt waren.

Die mutwillige Zerstörung zahlreicher Bilder in den Folgejahren führte zur Stilllegung des Kreuzwegs, bis 1983 der damalige Stadtpfarrer Josef Mundigl die Wiedererrichtung anregte. Der Walpertskirchener Erich Heuschneider wurde mit der Fertigung der Stationsbilder aus Bronze beauftragt. Die Granitsäulen stammen aus der Steinmetz-Werkstatt des ehemaligen Bürgermeisters Karl-Heinz Bauernfeind. Domkapitular Friedrich Fahr weihte den neuen Kreuzweg unter großer Beteiligung der Bürger 50 Jahre nach seiner Zerstörung 1987 feierlich ein. PETER BAUERSACHS