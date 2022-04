Erding: Auf der Suche nach Freiheit

Inselmagie: Der versklavte Luftgeist Ariel (Philippa Haggenmüller, 3. v. l.) ist der entmachteten Herzogin Prospera (Elisabeth Schweikl, M.) zwangsverpflichtet und beschert den auf der Insel Gestrandeten stürmische Zeiten. © Vroni Vogel

Erding – Wild geht es zu in William Shakespeares „Sturm“, den das Oberstufentheater des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) unter der Leitung von Margit Pfeiffer-Schneider auf der Bühne der Schulaula entfacht.

Gestrandete Gestalten irren im naturhaften Dickicht umher, verlieren sich, geraten in Zustände ekstatischer Verwirrung, bekommen es mit Geistern und ganz und gar irdischen Gespenstern aus vergangenen Zeiten zu tun. Gefühlsstürme erschüttern die abgelegene Insel. Kränkung, Rachedurst, Machthunger, Schwesternstreit, aber auch die süße Liebe treiben die Figuren um, die wie besinnungslos umher taumeln, sich treiben lassen oder strategisch kalkulierend konkrete Ziele verfolgen und sich dabei ebenfalls im Dschungel der Zwietracht verheddern. Irgendwie sind sie alle Gefangene, diese suchenden Figuren, die stürmische Zeiten erleben. Die große Freiheit grüßt von fern.

Die magisch begabte Prospera (Elisabeth Schweikl) hat zwar das Inselleben für sich entdeckt, doch nicht vergessen, dass sie eigentlich die rechtmäßige Herzogin von Mailand ist. Das nagt gewaltig an ihr. Ihre Tochter Miranda (Paula Kohlmüller) entdeckt das Wunder der Liebe in Form des feschen Prinzen Ferdinand vom Festland (Leander Goldmann).

Alonsa, der Königin von Neapel (Hannah Tölke), gelingt, umgeben von ihrem Gefolge, sogar auf der fremden Insel ein artiges Nickerchen, was ganz schön mutig ist. Schließlich schmieden Prosperas Schwester Antonia (Viktoria Scharl) und Sebastian, Schurkenbruder der Königin (Paulina Kölblin), mordsmäßig finstere Pläne. Hofnarr Trinculo (Axel Lemke) und Kammerdiener Stephano (Nelly Varzari) geben sich derweil mit dem versklavten Caliban (Mianou Hulm) die Kante und feiern eine rauschhafte Strandparty.

Der ebenfalls versklavte Luftgeist Ariel (Philippa Haggenmüller) ist ein hinreißender Luftikus mit scharfsichtigem Charme, ein gewitzter Strippenzieher und vielleicht sogar der heimliche Herrscher der Insel.

Das Stück erzählt von Fesseln und Entfesselungskünsten, vereint Tiefgang mit Leichtigkeit und lässt viel Raum für die Spielfreude der Darsteller. Mit rockigen Klängen unterstützt und kommentiert die Band „Anne Punk“ das schillernde Bühnengeschehen, dem auch viele Theaterbegeisterte hinter den Kulissen Glanz verleihen. Am Freitag wurde Premiere gefeiert.

„Überraschend war für uns bei der Probenarbeit, wie viel wir von uns und unserer Lebenswirklichkeit in den Zeiten von Corona in diesem 500 Jahre alten Stück wiederfanden. Wie die Charaktere leben wir nunmehr 24 Monaten immer wieder in einem Ausnahmezustand auf unseren Inseln der häuslichen Isolation“, ist im Programmheft zu lesen. Wer die zauberhaft abgründige Inszenierung besucht, der könnte durchaus wieder einmal die Leichtigkeit des Seins verspüren – und sei es nur für einen wunderbaren Theatermoment.

Weitere Aufführungen: Samstag, 2. April, Montag, 4. April und Dienstag, 5. April, jeweils um 19.30 Uhr. VRONI VOGEL