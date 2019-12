Filmreifer Einbruch: Täter steigen übers Dach in Spielhalle ein

Von einem „filmreifen Einbruch“ in eine Spielhalle berichtet die Erdinger Polizei. Dabei haben die Täter zwar nichts mitgehen lassen - dafür aber jede Menge Schaden angerichtet.

Erding/Aufhausen - Diesen Einbruch in eine Spielhalle in Aufhausen nennt die Erdinger Polizei „filmreif“: Laut Pressebericht verschafften sich in der Nacht auf Samstag, 21. Dezember, drei mit Kapuzen bekleidete, bislang unbekannte Täter Zugang zum Dach der Spielhalle.

Die Täter wussten wohl von der Alarmanlage

Sie entfernten die Dachplatten, schnitten ein Loch ins Dach und gelangten so in den Dachstuhl. Dort wiederum entfernten sie die Deckenplatten zum Büro, das sie anschließend mit ihren Taschenlampen ausleuchteten. Das Büro selbst betraten sie nicht, da sie offenbar von der verbauten Alarmanlage wussten, diese aber nicht deaktivieren konnten, weshalb sie ohne Beute flüchteten.

Die Polizei wertet die Kameraaufzeichnungen aus

Die Kameraaufzeichnungen werden durch die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Erding ausgewertet, die Fahndungsmaßnahmen laufen.

Bayernweit mehrere ähnliche Fälle

Bayernweit gibt es laut Polizei mehrere ähnliche Fälle, wo Täter über das Dach eingestiegen sind. Der angerichtete Sachschaden lässt sich auf etwa 10 000 Euro beziffern.

Wer in der Tatnacht zwischen 3.15 Uhr und 6 Uhr in Erding/Aufhausen ein verdächtiges Verhalten von einer oder mehreren Personen bemerkt hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Erding unter Tel. (08122) 968-0 zu melden.

