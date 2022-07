Gut für die Fische, schön für die Menschen

Von: Hans Moritz

Äschen aus dem Eimer: Als symbolischen Akt der Eröffnung der Fischtreppe setzten am Montag OB Max Gotz, 3. Landrat Rainer Mehringer und Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes (v. l.) Fische in die Sempt ein. © Hans Moritz

Jetzt ist die große Fischtreppe in der Sempt in der Erdinger Innenstadt auch offiziell fertig. Am Montag wurde das gefeiert.

Erding - Wie kann man eine Fischtreppe bedarfsgerecht offiziell in Betrieb nehmen? Keine Frage, mit Fischen. Insgesamt 200 Äschen entließ ein Züchter am Montagnachmittag in die so genannte Fischwanderhilfe am Erdinger Stadtwehr, das Sempt und Fehlbach trennt. Die ersten wurden von Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamts München, OB Max Gotz und 3. Landrat Rainer Mehringer persönlich in die Freiheit entlassen.



Rund 1,1 Millionen Euro hat die Fischtreppe gekostet, die nicht zuletzt eine Vorgabe der Europäischen Union ist und dafür sorgen soll, dass Fische in einem Fluss auf- und absteigen können. Die Baustelle war im Juni 2021 eingerichtet worden. Im Juli folgten die Spundwände, im August die aus großen Steinen errichtete Mauer. Die ersten Becken entstanden im September, die neue Brücke vom Kreuzweg ins Molkereiviertel im November. Im Dezember war die Treppe fertig, 2022 folgte dann das parkähnlich angelegte Ufer.



Leeb sagte: „Dieses Bauwerk soll den Bürgern auch zeigen, wie naturnah wir den Hochwasserschutz entlang der Sempt anlegen wollen“. Gotz erklärte, gerade in Zeiten des Klimawandels sei die „blaue Infrastruktur“ wichtig. Sie mildere die Temperaturen in der Stadt und lade zum Verweilen ein. Die Kinder animierte er, „hier durchaus auch mal ins nur knietiefe Wasser zu gehen“. Mehringer erklärte, Tier- und Naturschutz seien in diesem Fall auch Menschenschutz.



Durch die einzelnen Becken des „naturnahen Raugerinnes“, so der Fachbegriff, strömen laut Wasserwirtschaftsamt 570 Liter pro Sekunde. Neben der Äsche sollen hier auch Koppen und Nasen durchkommen. ham