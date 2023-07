So schützen sich Open-Air-Arbeiter vor der Hitze

Von: Hans Moritz

Arbeiten in der Hitze, davon sind zur Zeit alle Außenberufe betroffen. Dackdecker zum Beispiel haben wenig Möglichkeiten, sich in den Schatten zu flüchten. © Patrick Pleul/dpa

Ganz Deutschland ächzt unter der Hitze. Doch während sich viele in kühle Häuser oder sogar klimatisierte Räume flüchten können, sind Menschen, die im Freien arbeiten, der Sonne gnadenlos ausgesetzt. Wie wappnen sie sich gegen die hohen Temperaturen?

Erding - „Bei uns ist es schon brutal heiß, und die Ziegel absorbieren die Hitze“, berichtet Spengler Michael Schauer von der Erdinger Dachdeckerei GmbH. „Wir schützen uns mit kühlen Getränken, Sonnencreme, Pavillons, Kühlwesten und Strohhüten gegen die Temperaturen. Mein Arbeitgeber stellt uns das kostenfrei zur Verfügung“, freut sich Schauer. Dennoch stellt er nachdenklich fest: „Es wird immer heißer.“



Das Gesetz sieht vor: Ab 30 Grad sind Arbeitgeber verpflichtet, Schutz anzubieten. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) befindet auf ihrer Internetseite: Die Schutzpflicht müsse schon bei tieferen Temperaturen beginnen. Sie schlägt eine Sonnenmilch- und Wasserflatrate für alle Arbeitskräfte vor, die im Freien arbeiten – und das bereits bei moderaten Temperaturen. Denn: Die Verletzungsgefahr steige mit dem Thermometer, und das Hautkrebsrisiko wachse, je länger Menschen der Sonne ausgesetzt sind.



Viele Betriebe im Erdinger Land werden aber auch ohne gesetzliche Verpflichtung aktiv. Christine Reiser ist Juniorchefin der Erdinger Dachdeckerei GmbH: „Wir versuchen alles, um die Arbeitszeit angenehm zu gestalten. So teilen wir die Schichten so ein, dass unsere Mitarbeiter die Mittagshitze im Schatten überbrücken können und stellen ihnen an besonders sonnigen Tagen Kühlwesten, Sonnenschutz und Pavillons zur Verfügung.“ Auch Strohhüte und individuelle Pausen würden angeboten, wie Dachdecker Moritz Kreuzpointer versichert.



Anders sieht es Landmaschinenhändler Johann Fehlberger: „Aus meiner Sicht sind die Wetterereignisse nicht so schlimm, wie einige behaupten. Wir haben wenige Hitzetage, und selbst an diesen wird Sport getrieben und gearbeitet. Daher bekommen meine knapp 30 Mitarbeiter ohne Anfrage auch kein Sonnen- oder Hitzeschutz zu Verfügung gestellt.“ In den kühlen Zeiten frühmorgens und spätabends zu arbeiten, sei auch nicht ganz einfach: „Da wären viele Bürger nicht begeistert, wenn sie durch den Lärm geweckt würden.“ Fehlberger meint: „Man muss sich anpassen und die Schattenseiten nutzen. Dann geht das schon.“



Dabei handelt es sich um eine nicht zu unterschätzende Problematik: Das Robert-Koch-Institut geht von 45 000 Hitzetoten allein im vergangenen Jahr in Deutschland aus. Hinzu kommt ein Vielfaches an Krankenhausaufenthalten.



Hitze gewohnt sind – zumindest im Brandfall – die Feuerwehren. Doch auch sie sind von den hohen Temperaturen betroffen, nicht zuletzt wegen ihrer Schutzkleidung. Kreisbrandrat Florian Pleiner berichtet: „In den Sommermonaten haben wir nicht unbedingt mehr Brände als in den vergangenen Jahren. Jedoch breiten sich die Feuer aufgrund der steigenden Trockenheit schneller aus. Das ist ein großes Problem.“ In den vergangenen Tagen standen fast täglich Felder in Flammen. Darauf stellten sich für über 50 Feuerwehren im Landkreis ein, versichert deren neuer Chef.



„Wir beschäftigen uns mit neuen Einsatzstrategien, klären die Kollegen über Möglichkeiten auf, optimieren das Zusammenspiel von Material und Personal, setzen dabei öfter auf die Luftrettungsstaffel“, berichtet Pleiner. Und freilich führten die Einsatzfahrzeuge gerade in diesen Tagen nicht nur Löschwasser mit sich. Mineralwasser sei auch stets dabei. slb