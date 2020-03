Bewusstlos in Bushaltestelle gefahren: Jetzt geht‘s vor Gericht

Ungebremst fuhr der BMW mit Anhänger am 29. November 2018 ins Busterminal am S-Bahnhof Erding. Direkt vor der Glaswand saßen die 17-Jährige und ihr Großvater. Sie sahen das Unheil nicht heranrollen.

Schülerin (18) verliert Bein – Fahrer unter Einfluss von Medikamenten-Cocktail

von Hans Moritz schließen

Dieser Unfall hat ganz Erding erschüttert: Am 29. November 2018 fuhr ein Auto ungebremst am S-Bahnhof in eine Bushaltestelle und auf ein damals 17 Jahre altes Mädchen sowie ihren Großvater. Die Schülerin verlor dabei ihren rechten Unterschenkel. Nun hat am Amtsgericht Erding der Prozess gegen den 26 Jahre alten Fahrer begonnen. Doch ob er strafrechtlich zu belangen ist, ist noch völlig offen.