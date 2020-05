AWO: Keine Schließtage in den Sommerferien

Gute Nachrichten für alle Familien, deren Kinder Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) besuchen: In den Sommerferien wird es keine Schließzeit geben. Dies verspricht AWO-Präsident Fritz Steinberger. Auch ein FErienprogramm ist geplant.

Erding – „Die Familien haben lange genug gewartet und brauchen Entlastung. Da schickt es sich nicht, die Einrichtungen im Sommer für zwei Wochen zu schließen. Wir werden durchgehend offen haben – in all unseren Häusern.“ Wie die anderen Einrichtungen verfahren, wisse er nicht.

Derzeit finde nur eine Notbetreuung statt. Steinberger versichert jedoch: „Wir sind bereit, dass es wieder losgeht.“ Die AWO versucht, nur Personal einzusetzen, das nicht einer Risikogruppe angehört.

Für den Sommer möchte der Präsident auch wieder ein Ferienprogramm stemmen. „Unser Jugendhaus an der Kleingartenanlage ist so gut wie fertig. Wenn es gut läuft, können wir es für das Ferienprogramm nutzen.

Die AWO wartet auch auf die Freigabe, für die Grundschüler, die wieder am Unterricht teilnehmen, die Horte zu öffnen. „Da haben wir leider noch nichts gehört.“

Das bestätigt Landrat Martin Bayerstorfer. „Mein Eindruck ist, dass da so manches vergessen worden ist.“ Auch er ist der Meinung, dass die Betreuung am Nachmittag für die Kinder starten sollte, die wieder in die Schule gehen – anfangs die Viert- und Erstklässler. Auch er habe dazu noch nichts aus der Staatsregierung gehört.

Nachholbedarf gibt es nach seiner Auffassung zudem an den Förderzentren. Die Kinder in den Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) dürfen nach wie vor nicht wieder in die Förderzentren gehen. Jetzt entscheidet sich aber, ob sie ab Herbst eine Regelschule besuchen dürfen. „Das sind für mich auch Übertrittsklassen“, so der Landrat. Wichtig sei eine breite Entlastung der Familien. ham