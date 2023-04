Bäume gefährden Bahnstrecke

Von: Hans Moritz

Erdings Grüne Lunge: der Stadtpark - aber nicht jeder Baum kann bleiben, schon gar nicht entlang des S-Bahn-Gleises. © Hans Seeholzer

Im Stadtpark muss eine größere Anzahl von Bäumen gefällt oder beschnitten werden.

Erding - Beginn ist voraussichtlich am morgigen Mittwoch, teilt Rathaus-Sprecher Christian Wanninger mit. Aus Sicherheitsgründen sind der Wasserspielplatz „Herzogburg“ und das Tiergehege gesperrt. Wie lange die Arbeiten dauern, ist offen, in jedem Fall bis Ende der Woche.

Den Auslöser bildete eine Begehung mit Vertretern der Bahn. „Dabei stellte sich heraus, dass das so genannte Lichtraumprofil über den Gleisen nicht mehr den Vorgaben entspricht, viele Bäume also zu weit über die Gleise ragen“, so Wanninger. „Darüber hinaus erwiesen sich vor allem Eschen in dem Bereich als nicht mehr stand- und bruchsicher“. Ende März war im Sturm ein Baum ins Gleis gefallen (wir berichteten).



Experten des Stadtbauhofs zufolge leiden die Bäume am Eschentriebsterben, ihre Wurzeln sind von starkem Pilzbefall betroffen. „Wo die Möglichkeit besteht, sollen die verbleibenden Stämme allerdings als Habitat dienen“, so der Sprecher. Möglich sind die Fällungen nur nach umfangreichen Abstimmungen mit den Naturschutzbehörden, da die Arbeiten innerhalb der Vogelschutzzeit stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Verschiebung in den Herbst sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich, betonen die Experten. Für den Herbst und das Frühjahr 2024 sind Ersatzpflanzungen vorgesehen. ham