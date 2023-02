Durchgängig zwei S-Bahn-Gleise

Das soll laut Kreistag der Normalfall werden: Zwei Gleise für die S-Bahn durchgängig zwischen Erding und Markt Schwaben, so wie hier im Bahnhof Altenerding. Es ist aber nur ein Ausweich-Gleisstück vorgesehen. © Hans Moritz

Einmal mehr kommt aus Erding die Forderung nach einer besseren Schienenanbindung. Aber was hat Erding mit der zweiten Stammstrecke zu tun? Eine ganze Menge, findet die CSU.

Erding – Grünen-Kreisrätin Monika Wenger aus Wörth war ein wenig irritiert: Im Verkehrsausschuss des Kreistags hatte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) sofort signalisiert, eine Resolution der Grünen-Fraktion zur S-Bahn zu unterstützen. „Wie jetzt? Ich dachte, ich muss das hier argumentativ erklären“, meinte Wenger sichtbar verdutzt. Das war sie am Ende dann noch einmal. Denn die CSU diktierte in die Resolution noch einen Passus, der die Grünen innerparteilich auf eine harte Probe stellt, der aus Erdinger Sicht aber gut begründet ist.



Doch von Anfang an: Die Erdinger Kreistags-Grünen hatten am 16. November 2022 den Antrag gestellt, der Kreistag möge sich in einer Resolution dafür aussprechen, „den durchgängig zweigleisigen Ausbau der S2 zwischen Markt Schwaben und Altenerding möglichst zügig zu realisieren“. Ursprünglich hatten sie sich auch für einen durchgängigen 20-Minuten-Takt ausgesprochen, aber der ist seit dem Fahrplanwechsel im Dezember unter der Woche bekanntlich Realität.



In der Begründung heißt es, Erding sei im Vergleich zu anderen Landkreisen rund um die Landeshauptstadt stark benachteiligt. Alle Kreisstädte rund um München verfügten längst über einen direkten und schnellen Zuganschluss. Die Erdinger müssten hingegen Fahrzeiten von 42 Minuten nur bis zum Ostbahnhof in Kauf nehmen. Zudem verweisen Wenger, Helga Stieglmeier und Florian Geiger auf die hohe Störungs-, Verspätungs- und Ausfallquote.

Ein wenig Verbesserung ist sogar vorgesehen, zu finden im Konzept „Bahnknoten München“: Im Zuge der zweiten Stammstrecke ist ein Begegnungsabschnitt zwischen Erding und Markt Schwaben geplant, mit dessen Bau sogar demnächst begonnen werden soll – zwischen den Haltepunkten Aufhausen und St. Koloman. Dieser erlaubt dann nach Vorstellung der Bahn einen 15-Minuten-Takt, eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des S-Bahn-Ringschlusses München–Erding–Flughafen–Freising–München.



„Da stimmen wir gerne zu“, meinte Bayerstorfer über die Resolution. Das sei auch eine Forderung, welche die MVV-Verbundlandkreise immer wieder erhöben. Katrin Neueder von der Verwaltung verwies auf Positionspapiere des Umlands und der Stadt München aus den Jahren 2017 und 2020. Es habe immer wieder Gespräche in diese Richtung gegeben, auch schon mit dem neuen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU).



„Mit der Resolution wollen wir den Druck erhöhen“, meinte Wenger. Da hatte sie auch den gesamten Ausschuss hinter sich. Allerdings warnte Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (FW) vor einem Haken: Er witterte die Gefahr, dass die Bahn besagtes und von der Planung weit gediehenes Begegnungsstück herausnehmen könnte, wenn die komplette Zweigleisigkeit in den Fokus rücken sollte. Die Resolution wurde dahingehend abgeändert, dass der Kreistag diesen Gleisabschnitt als erste Voraussetzung als gesetzt ansieht.



Bayerstorfer und Erdings OB Max Gotz (CSU) drängten dann auf eine zweite Ergänzung – um die Forderung, an der zweiten Stammstrecke in München festzuhalten. Vor allem Gotz kämpfte dafür, denn ohne zweite Röhre „werden wir nicht mehr über Taktverdichtungen reden, sondern nur noch über Mängel“. Die Zukunft des Schienen-ÖPNV im gesamten Umland hänge von der zweiten Stammstrecke ab – „auch, um endlich den bestehenden Tunnel sanieren zu können“, so Gotz.



Das gefiel Wenger gar nicht („Brauchen wir das da wirklich?“), zumal Gotz süffisant daran erinnerte, dass die Grünen in München die zweite Stammstrecke wegen der explodierenden Kosten am liebsten einstampfen würden. Für ihn sei das ein absolutes No-Go.



Die Resolution wurde erwartungsgemäß einstimmig verabschiedet, von den Grünen nach der Debatte allerdings mit deutlich gebremster Euphorie als zu Beginn.

Wie pünktlich ist die Münchner S-Bahn? Dies wollte der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler in einer parlamentarischen Anfrage wissen. Nun hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) geantwortet. Büchler spricht von „verheerenden Zahlen“. Die Werte – insgesamt beträgt die Pünktlichkeit 90,1 Prozent, jeder zehnte Zug ist signifikant verspätet – seien „absolut inakzeptabel. Alle Fahrgäste haben hier mit der Folge von maroder und überlasteter Infrastruktur zu kämpfen. Die S-Bahn ist jahrzehntelang von den Verkehrsministern der CSU in Bund und Land sträflich vernachlässigt worden“, so Büchler.



Die S2 nach Erding kommt nach den Zahlen des Ministers auf eine Pünktlichkeit von 94,1 Prozent. Mit 93,7 Prozent wurde der beste Wert im Februar 2022 erzielt, mit 79,8 Prozent im November der schlechteste. 0,9 Prozent der Züge auf der Linie S2 fielen komplett aus. Die höchste Ausfallquote wurde mit 1,9 Prozent im Oktober registriert, die geringste mit 0,4 im Juli und August. ham