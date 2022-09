S-Bahn: Wirtschaft sorgt sich um Standort

Von: Hans Moritz

Eine Großbaustelle ist die S-Bahn. Die IHK spricht von Überlastung. © Matthias Balk/dpa

Die Wirtschaft im Großraum München sorgt sich um den eigenen Standort, wenn die S-Bahn nicht rasch und nachhaltig ausgebaut wird.

Erding - Das betont Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. In einer Mitteilung warnt er vor weiteren Verzögerungen bei dem Infrastrukturprojekt. „Bahn und Politik müssen aufpassen, in der Diskussion um Finanzierung und Zuständigkeit nicht das gesamte Projekt zu zerreden oder gar in Frage zu stellen. Für die Menschen und die Wirtschaft im Großraum München ist der Ausbau der Stammstrecke unverzichtbar.“

Die IHK sieht die Zukunft einer nachhaltigen Mobilität in der „flexiblen Nutzung individueller und öffentlicher Verkehrsmittel“. Der Umstieg, etwa zwischen Auto, S- und U-Bahn oder Bus, müsse grundlegend verbessert werden. „Das funktioniert aber nur mit ausreichenden Kapazitäten auf der Stammstrecke, Rückgrat des Münchner Nahverkehrs. Deshalb ist der zweite Tunnel so wichtig.“



Der IHK-Chef betont, dass steigende Pendlerströme und weiteres Bevölkerungswachstum im Umland der Landeshauptstadt diese Investition in den öffentlichen Nahverkehr für den gesamten Wirtschaftsraum unerlässlich machten. „Seit Jahren kommt der Verkehr in München und Umland an seine Belastungsgrenze. Der Schienenverkehr hat nachweislich seine Belastungsgrenze schon überschritten.“



Gößl stellt klar: „Ein Verkehrskollaps würde der Attraktivität und der Zukunftsfähigkeit des Großraums Münchens als Spitzenstandort der deutschen Wirtschaft massiv schaden.“ ham