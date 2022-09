Viel zu hohe Hürden bei Asyl-Sprachkursen

Ausländer, die Deutsch lernen wollen, finden bei der VHS zahlreiche Sprachkurse. Sie ist Partner des Bamf. © Hendrik Schmidt/dpa

Bei der Erdinger VHS ist man nicht gut auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu sprechen. Extrem hohe Anforderungen an die Deutschlehrer erschwerten die Arbeit - und damit auch die Integration von Migranten.

Erding - Es eine viel zitierte Binsenweisheit: Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Und von der Politik hört man quer durch die Parteien, Ausländer, insbesondere Asylsuchende sollten möglichst rasch und gut Deutsch lernen. Doch das ist gar nicht so einfach.



Zum einen gibt es vielerorts ein zu geringes Angebot. Zum anderen seien die Anforderungen an die Deutschlehrer beziehungsweise Kursleiter so hoch, dass es kaum möglich sei, eine ausreichende Zahl rekrutieren zu können. Darauf hat die Volkshochschule (VHS) Erding am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms für das Wintersemester (ausführlicher Bericht folgt) hingewiesen. Adressat der Kritik ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).



„Die Gewinnung von Kursleitern wird erheblich erschwert, und die Anforderungen steigen laufend“, kritisierte VHS-Geschäftsführerin Doris Fähr. Man komme sich regelrecht gegängelt vor. „Wie sollen wir da ausreichend Lehrer finden?“ Auch die Abrechnung gestalte sich sehr bürokratisch und immer komplizierter.



Für Fähr ist kaum zu glauben, „dass ein Deutsch-Studium alleine nicht ausreicht, um Asylbewerbern Sprachkurse zu geben“. Nicht einmal das Studium „Deutsch als Fremdsprache“ genüge. „Die Kursleiter müssen einen speziellen Kurs absolvieren. Das sind immerhin 80 Unterrichtseinheiten, die sie auch noch bezahlen müssen.“



Auf die Frage, ob die hohen Hürden politisch vielleicht gewollt seien, erklärte VHS-Vorsitzender Bernhard Mücke, zugleich CSU-Bürgermeister in Oberding: „Dazu sage ich jetzt lieber nichts.“ Die Zusatzkurse bietet unter anderem das Goethe Institut bei. Fähr erläuterte, dass der weithin verbreitete Lehrermangel die Situation zusätzlich erschwere. „Wir suchen händeringend.“



Auf der anderen Seite stünden die Migranten, die den Deutschnachweis dringend bräuchten, etwa um Arbeit aufnehmen oder die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu können.



Doch nicht nur bei den Seminarleitern legt das Bamf Fährs Worten zufolge die Messlatte hoch, sondern sogar auch bei den Kursräumen. „Die müssen eigens zertifiziert sein“, erklärt die VHS-Geschäftsführerin. Das hat sie selbst erlebt, als sie Sprachkurse in Ottenhofen anbieten wollte. Immerhin: Die Ausländerbehörde habe den Raum zugelassen.



Bei den Sprachkursen für Asylbewerber gehört die VHS Erding zu den größeren Bildungsstätten für Erwachsene in Bayern. Derzeit finden laut Fähr 15 Integrationskursreihen statt – zehn am Vormittag, drei am Abend und zwei an Wochenenden. Diese können bis zu zwei Jahre dauern. Jede Kursreihe besteht aus sechs Sprachmodulen und einem Integrationskurs am Abend.



Als einzige Bildungseinrichtung im Landkreis bietet die VHS Integrationskurse im so genannten Alpha-Bereich an, in denen es auch darum geht, den Teilnehmern Lesen und Schreiben beizubringen. Hinzu kommen berufsbezogene Sprachkurse etwa für Pflegekräfte.



Derzeit, so Fähr, unterrichte man etwa 300 Personen in Deutsch, ein Drittel stammt aus der Ukraine. Allerdings gebe es eine Warteliste mit etwa 80 Anwärtern. Allein im Wintersemester stehen 16 Prüfungen an.

