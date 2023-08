Ex-Bürgermeister reicht’s

Von: Hans Moritz

Eine offene Wunde sind die Altstadtgassen bei jeder Baumaßnahme, wie hier am Rätschenbach. Doch danach wird stets wieder grob gepflastert, anstatt einen ebenen Belag aufzubringen. © Hans Schmidmayer

Würden beim Tiefbau alle an einem Strang ziehen, käme die Barrierefreiheit in der Erdinger Altstadt schneller voran. Kritik äußert nun ein nicht nur prominenter, sondern auch erheblich betroffener Anwohner der Innenstadt.

Erding - Doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Immerhin, OB Max Gotz (CSU) hat einen Plan.



Der frühere Dritte Bürgermeister und SPD-Stadtrat Hans Schmidmayer sowie seine Frau Doris haben einen Sohn, der nach einem Verkehrsunfall schwer beeinträchtigt ist. Der Familie macht insbesondere das Großkopfpflaster im Rätschenbach das Leben schwer. Immer wieder drängen die Schmidmayers auf eine Verbesserung – und wurden bis heute nur vertröstet.



Als nun die Verlegung der Glasfaserkabel anstatt, witterte der Bürgermeister a.D. eine Chance, endlich barrierefreies Pflaster vor die Haustür zu bekommen. Im März fragte seine Gattin im Rathaus nach und erhielt die Antwort: „In etwa drei Monaten.“ Doch die sind längst verstrichen.



Nun haben die Schmidmayers einen geharnischten Brief an den Stadtrat geschrieben. Aus ihm zitierte CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen im Ferienausschuss. Die Schmidmayers erinnern darin an das Sanierungskonzept für die Altstadtgassen aus dem Jahr 2019. Das sei nach wie vor nicht umgesetzt. Als die Glasfaserkabel verlegt wurden, sprachen die Schmidmayers einen Mitarbeiter der Bauverwaltung an, ob die Gelegenheit für Barrierefreiheit nun nicht günstig sei. Der habe ihnen lapidar mitgeteilt, dass die Stadt dafür keine Kapazitäten habe, andere Projekte seien vorrangig zu erledigen.



Der SPD-Politiker und frühere Feuerwehrkommandant wirft der Stadt nun „leere Versprechungen“ und Hinhaltetaktik“ vor. Und er erinnert daran, dass das grobe Kopfsteinpflaster vor etwa 35 Jahren im Rahmen der Altstadtsanierung verlegt worden sei. Davor sei die Straße „normal begehbar“ gewesen.



Deswegen habe auch die Aussage keine Gültigkeit mehr, man dürfe das Pflaster nicht herausreißen, weil man sonst Zuschussmittel aus der Städtebauförderung erstatten müsste.



Schmidmayer berichtet, dass nicht nur sein Sohn Schwierigkeiten habe, er wisse auch von einem Fall, bei dem eine Rollator-Nutzerin gestürzt sei, nachdem sich ihre Gehhilfe auf den Steinen verkantet habe.



Gotz erklärte im Ferienausschuss, dass es „faktisch nicht möglich“ sei, sich mit den Tiefbaufirmen abzustimmen, weil die nach einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes quasi freie Hand hätten und die Stadt nicht groß beteiligen müssten. Dies so Gotz, sei zwar unbefriedigend, aber in ganz Deutschland zu beobachten.



Gotz erklärte aber auch, dass die Altstadtsanierung wieder aufgegriffen werden müsse, nämlich im Bereich Landshuter Straße/Schrannenplatz/Friedrich-Fischer-Platz. Gotz schwebt vor, ein Gesamtpaket zu schnüren und auszuschreiben. Ein Teil davon wäre der Rätschenbach.

Köppen sagte unserer Zeitung, er könne einerseits Schmidmayers Grant verstehen, allerdings lehne auch er „verzettelte Einzelmaßnahmen ab und favorisiere die „kostensparende Vorgehensweise“ in Gestalt eines Gesamtpakets, das schrittweise umgesetzt werde. ham