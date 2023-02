Barrierefreie Altstadt: CSU räumt Versäumnisse ein

Von: Hans Moritz

Teilen

Gutes Pflaster, schlechtes Pflaster: Am Rätschenbach ist beides zu besichtigen (Bild oben). Die Großkopfsteine machen es Mobilitätseingeschränkten schwer. © Hans Moritz

So kenn man die CSU gar nicht: Beim barrierefreien Umbau der Altstadt habe man sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Kommt jetzt die Zeitenwende?

Erding - Das Papier, das Walter Rauscher gestern am CSU-Stammtisch auspackte, war schon ein bisschen vergilbt. Der frühere Inklusionsreferent des Stadtrates las einen CSU-Antrag von 2018 vor. Damals wurde beschlossen, den barrierefreien Umbau der Altstadt anzugehen, insbesondere das Anlegen von Korridoren durch das Großkopfpflaster. Und obwohl die CSU die meisten Stadträte stellt und seit 2008 auch den Bürgermeister, musste die Partei am Sonntag nüchtern einräumen: „Wir sind zu langsam.“ Das erklärte nicht nur Rauscher, sondern auch Fraktionschef Burkhard Köppen. Und Thomas Bauer nahm sogar das Wort „schämen“ in den Mund.

Denn obwohl das Thema einmal jährlich am CSU-Stammtisch zur Sprache kommt, ist seit 2018 nicht viel passiert. Lediglich ein Teil der Landshuter Straße wurde mit flachem Granit gepflastert. Weitgehend im Stadium der Absichtserklärung geblieben sind die beiden angestrebten barrierefreien Achsen zwischen Mühlgraben und Landratsamt sowie entlang des Rätschenbachs. Hier ist bislang allenfalls Stückwerk zu erkennen. Immerhin: Köppen berichtete, dass Erdings erste Hoppel-Meile, der Rätschenbach, heuer auf dem Ausbauplan stehe.



Dennoch herrschte nun Einigkeit, dass man Beschlüsse im Blick behalten und die Verwaltung drängen müsse, bei deren Umsetzung schneller voranzukommen.



Interessant war ein Aspekt, den Thomas Schreder aufwarf: „Warum kann man bei Tiefbaumaßnahmen in der Stadt nicht gleich einen neuen, flachen Belag einbauen?“ Weil das Gesetz nur vorsieht, dass Telekom, Wasserversorger und Abwasserentsorger den ursprünglichen Zustand wieder herstellen müssen. Dies war zuletzt im Bereich Kirchgasse/Roßmayrgasse zu beobachten.



Daraufhin schlug Schreder vor: „Entweder die Stadt trägt die Mehrkosten, oder wir müssen um eine Gesetzesänderung ringen.“ Widerspruch erntete er keinen.



Ein Argument für den Nicht-Umbau will Rauscher nicht mehr gelten lassen: Bislang heißt es nämlich immer, das Großkopfpflaster müsse drin bleiben, weil der Staat die Altstadtsanierung mit finanziert habe. „Andere Städte machen das auch. Menschen mit Behinderungen müssen Vorrang vor dem Denkmalschutz haben“, so Rauscher.



Günther Adelsberger wollte das Kostenargument beim Pflasteraustausch nicht gelten lassen: „Da muss ja der Unterbau nicht erneuert, sondern nur die Steine ausgetauscht werden.“ An anderer Stelle sah er sehr wohl die hohen Kosten – nämlich die für den rollstuhlgerechten Umbau der Häuser in der Altstadt. Die meisten seien nur über Stufen erreichbar. „Es ist nicht überall machbar“, meinte Adelsberger. Als Beispiel nannte er das Pfarrheim Johanneshaus an der Kirchgasse: „Eine Rampe scheidet hier aus. Dennoch nehmen Rollstuhlfahrer an den Veranstaltungen teil, weil es Menschen gibt, die mit anpacken“, so der Kirchenpfleger von St. Johannes ganz pragmatisch. Da gab ihm Rauscher recht, verwies aber darauf, dass Inklusion bedeutet, „dass die Menschen selbstbestimmt am Leben teilhaben“.



Heike Kronseder meinte, Erding habe die seltene Chance, beides verwirklichen zu können – eine historische Altstadt und ein komplett barrierefreier Stadtteil. Dabei blickte sie auf die anstehende Konversion des Fliegerhorstes.



Rauscher nannte viele Beispiele für bereits gelungene Inklusion im Stadtgebiet, etwa abgesenkte Bordsteine, mehr überdachte Bushaltestellen, einen Hublifter im Schwimmbad sowie die Rampe mit Geländer am Kronthaer Weiher.



Einen großen Wunsch hat der CSU-.Stadtrat noch: Er will, dass auch stark Gehbehinderte die Rollstuhlparkplätze benutzen dürfen. „Viele sind nicht in der Lage, längere Strecken zu Fuß zu gehen.“ Auch deswegen sprach er sich für mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt aus. „Viele brauchen einfach kurze Pausen.“ Neue Aufgaben für die CSU, die nun mehr Gas geben will. ham