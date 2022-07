Barrierefreie Werbung auf dem Gehweg

Stadt Erding überarbeitet ihre Sondernutzungs-Satzung und nimmt dabei auch auf Sehbehinderte Rücksicht

Inklusion betrifft auch unsere Innenstädte. Die Stadt Erding will es Blinden und Sehbehinderten nun einfacher machen.

Erding - Der Name ist bestes Juristendeutsch: „Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Verkehrsflächen“. Vereinfacht gesprochen wird in den 17 Paragrafen geregelt, wer in Erding was am Straßenrand wie aufstellen darf – Tische, Stühle, Werbung und Auslagen. Die jüngste Fassung datiert von 2011. Elf Jahre später hält es Rathaus-Chefjurist Andreas Erhard für an der Zeit, die Satzung zu modernisieren. Dabei, berichtete er am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss, wolle man auch die Anregungen der Wirte aufgreifen.



Am markantesten an der neuen Satzung, die einstimmig beschlossen wurde, ist ihr inklusiver Ansatz. In Paragraf 10, Absatz 2 legt sie fest, dass alle beweglichen Werbeelemente und Auslagen, auf einem mindestens drei bis vier Zentimeter hohen Sockel stehen müssen. Dieser hat bündig mit der Wand abzuschließen. Hintergrund laut Erhard: Nur so könnten sich Blinde und stark sehbehinderte Menschen gefahrlos bewegen, weil sie sich mit ihrem Stock an den Fassaden entlang tasteten. Der Sockel erfülle also die Funktion einer Art „Leitplanke“.



Nach der überarbeiteten Fassung müssen Sondernutzungen spätestens zehn Tage vorher beantragt werden. Nächtigen und Lagern ist grundsätzlich verboten.



Die Stadt kann die Sondernutzung untersagen, wenn mehrere so genannte „Kundenstopper“, also Werbetafeln und Gehweg-Aufsteller, vorgesehen sind, nicht nur die Fläche vor dem eigenen Geschäft genutzt werden soll sowie die Sondernutzung auch anderer Stelle erfolgen kann, die die Allgemeinheit weniger beeinträchtigt.



Die Stadt regelt fortan auch, dass der Zugang zu allen Ver- und Entsorgungseinrichtungen stets freizuhalten ist, und die Sondernutzung das historische Stadtbild nicht beeinträchtigen darf.



An sich selbstverständlich, aber nun auch schriftlich festgehalten: Erlischt die Sondernutzungserlaubnis oder wird sie entzogen, müssen Gehweg beziehungsweise Straße wieder in den gleichen Zustand versetzt werden wie vorher.



Klare Regeln gibt es auch für die Gastronomie, wenn sie Teile des Gehwegs oder der Straße für Freischankflächen nutzt. Verboten sind Tische und Stühle aus Kunststoff, Einfriedungen und Pflanzkübel aus Plastik oder Metall sowie die Verwendung greller Farben beziehungsweise blinkender Materialien.



Hans Egger (Erding Jetzt) vermisste einen Hinweis zu den Kosten einer Sondernutzung. OB Max Gotz (CSU) sagte, „dass es dafür eine eigene Gebührensatzung gibt“.



Stephan Treffler (ÖDP) fragte nach Festlegungen zu Wahlplakaten. „Dafür haben wir eine eigene Plakatierverodung“, erwiderte der OB.



Auf mehr Inklusion setzt Erding in der Innenstadt noch an anderer Stelle: Man ringt mit dem Denkmalschutz, stellenweise das buckelige Großkopfpflaster auszutauschen. ham