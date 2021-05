Barrierefreies Flüsterpflaster für die Altstadt

Alles muss raus: Die Stadt wird die Landshuter Straße nun auch östlich des Schönen Turms sanieren. Auslöser sind marode Wasserleitungen. In diesem Zuge verschwindet das kleinteilige Kopfsteinpflaster.

Landshuter Straße wird jetzt auch östlich des Schönen Turms saniert – Freie Fahrt erst ab Herbst

von Hans Moritz schließen

Autofahrer müssen sich in der Erdinger Altstadt weiter auf Sperrungen, Behinderungen und Umleitungen einstellen. Zwar geht die Sanierung der Landshuter Straße zwischen Schönem Turm und Schrannenplatz in die letzte Runde. Doch nun sind neuerliche Straßenbauarbeiten nötig – östlich des Schönen Turms bis zur Einmündung der Straße Am Mühlgraben.

Erding – Im Planungs- und Bauausschuss der Stadt berichtete Harald Woellert, Leiter des Tiefbauamtes, dass dieser Abschnitt voraussichtlich im Juli/Anfang August fertig werden könnte. Als die Baustelle im April 2020 begann, war von gut einem Jahr die Rede. Doch nicht zuletzt der lange kalte Winter und das verregnete Frühjahr haben beim Umbau der Straße zwischen den beiden Rathäusern zu einem kleinen Platz zu erheblichen Verzögerungen geführt.

Weil ohnehin dort alles dicht ist, will die Stadt nach den Worten Woellerts „die Gelegenheit nutzen“, auch die östliche Verlängerung der Landshuter Straße zu sanieren. Das sei auch deshalb geboten, weil die Wasserversorgung in diesem Bereich die in die Jahre gekommenen Leitungen erneuern müsse. Strom-, Telekom- und Gasleitungen bleiben laut Woellert unberührt. Sie liegen im Gehsteig, der nicht angetastet wird.

In den kommenden Monaten kommen das Kleinsteinpflaster und die Tragschicht aus Bitumen raus. Auch die Frostschutzschicht muss teils erneuert werden. Die Gesamtkosten taxierte Woellert mit rund 115 000 Euro, wovon 15 000 Euro auf die neuen Wasserleitungen entfallen.

Im Ausschuss ging es um die Frage, ob das alte Kleinsteinpflaster wieder eingebaut werden soll. Doch dazu wird es nicht kommen. Einstimmig beschloss das Gremium, eine ganz neue Pflasterart in der Altstadt einzuführen – quadratischer, geschliffener Granit. Zuvor hatte Woellert erklärt, das alte Pflaster wieder einzubauen, wäre im wahrsten Sinne des Worten Flickschusterei, die man auch Jahre später noch erkenne.

Für die neuen Steine – an der Einmündung der Zollnerstraße zur Landshuter Straße wurde eine Musterfläche angelegt – entschieden sich die Stadträte zum einen, weil sie deutlich lärmschluckender sind, und zum anderen, weil Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator sowie Eltern mit Kinderwagen deutlich leichter vorankommen.

Woellert nahm den Stadträten auch die Sorge vor steigenden Rohstoffpreisen. „Wir bekommen den Granit zum Preis vom Vorjahr, ansonsten müssten wir 40 Prozent mehr zahlen.“

Hans Fehlberger (FW) wunderte sich, warum man mit dieser Maßnahme nicht zeitgleich mit der westlichen Landshuter Straße begonnen habe. Jetzt dauere die Sperre noch länger. Das werde vor allem den Geschäftsleuten sauer aufstoßen. Woellert rechnet mit einem Bauende im August oder September. Den einen zusätzlichen Monat hielt er für vertretbar. Außerdem sei in der zeitlichen Verlängerung lediglich die Turmdurchfahrt nicht möglich.

Burkhard Köppen (CSU) schlug vor, das ausgebaute Pflaster zu verkaufen, um Kosten zu sparen. Carina Bischke (SPD) wollte wissen, ob der Hersteller der Platten ausbeuterische Kinderarbeit ausschließen könne. „Eine Garantie können wir nicht geben“, meinte OB Max Gotz (CSU). Woellert versicherte, Hinweise darauf gebe es nicht. Bischke stimmte dennoch zu, nicht zuletzt wegen des geringeren Lärms und der Barrierefreiheit. Auch Hubert Sandtner, der das alte Pflaster gerne erhalten hätte, ließ sich schlussendlich überzeugen.

Eine gute Nachricht hatte Gotz: Die Semptbrücke im Schatten des Schönen Turms sei zwar, wie hinlänglich bekannt, sanierungsbedürftig, ein Totalabriss mit einer langen Sperrung der Fahrbahn sei aber nicht erforderlich. Einen Zeitpunkt für dieses Vorhaben nannte Gotz nicht.