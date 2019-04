Wenn der Weg zum Trauern versperrt ist

Barrierefreiheit in St. Paul

von Markus Schwarzkugler schließen

Eine ältere Frau sitzt vor der Treppe der Aussegnungshalle in St. Paul und weint. Sie kommt mit ihrem Rollstuhl nicht die Stufen hinauf und kann folglich nicht am Sarg ihres verstorbenen Angehörigen trauern. Von dieser tragischen Begebenheit berichtete Jutta Harrer (SPD) im Planungs- und Bauausschuss des Erdinger Stadtrats. „Von einem sensiblen Diskussionspunkt“ sprach außerdem Oberbürgermeister Max Gotz (CSU). Es ging in der Sitzung darum, wie man in St. Paul einen barrierefreien Zugang zur Aussegnungshalle herstellen könne. Es herrschte so viel Diskussionsbedarf, dass am Ende noch keine finale Lösung gefunden war.