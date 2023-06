„Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht“

Von: Hans Moritz

Teilen

Motor der Integration: Ruth Preuße (am Rednerpult) hatte als Vorsitzende des Teilhabebeirats zu dem Fachgespräch ins Landratsamt geladen. © Claudia Fiebrandt-Kirmeyer/LRA Erding

Vor zehn Jahren hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) versprochen, bis 2023 werde Bayern barrierefrei sein. Davon ist Bayern zwar noch weit entfernt. Erreicht wurde aber schon einiges, auch im Landkreis Erding.

Erding - Die „Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“ stand im Mittelpunkt eines dreieinhalbstündigen Fachgesprächs, zu dem der Teilhabebeirat des Landkreises am Freitag ins Landratsamt geladen hatte.



Vorsitzende von der ersten Stunde im Juli 2017 an ist Ruth Preuße, die sich seit 1965 (!) im Landratsamt um soziale Belange im Erdinger Land kümmert. Dem Teilhabebeirat gehören Kommunalpolitiker ebenso an wie Vertreter von Verbänden und Selbsthilfegruppen. Mehrfach wurde betont, Teilhabe bedeute „selbstständig, ohne fremde Hilfe“.



Welche Bedeutung Barrierefreiheit hat, verdeutlichte Preuße anhand eindrucksvoller Zahlen. „In Bayern gibt es etwa 1,2 Millionen Schwerbehinderte“ – bei rund 14 Millionen Einwohnern. Im Landkreis Erding seien es 5800 Menschen mit zwei Behinderungen, 2700 mit drei. „Barrierefreiheit ist aber nicht nur für sie wichtig, sondern auch für alle Menschen, die vorübergehend beeinträchtigt sind, altersbedingt auf eine Gehhilfe angewiesen sind sowie Mütter und Väter mit Kinderwagen.“



Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) räumte ein, dass man das Seehofersche Ziel verfehlen werde, sagte aber auch: „In den vergangenen acht Jahren haben wir 935 Millionen Euro in ein barrierefreies Bayern investiert, im aktuellen Haushalt sind weitere 153 Millionen Euro eingestellt.“ Barrierefreien sie für sie kein Luxus, „das ist ein Menschenrecht“. Das höre nie auf. Scharf definierte mehrere Handlungsfelder: Nahverkehr, Gesundheit & Pflege, Bildung, digitale Barrierefreiheit und barrierefreie Sprache, für sie „wichtig nicht zuletzt zum Schutz der Demokratie“. In der Regierung gebe es einen eigenen Ausschuss, den alle zwölf Ressorts beschickten und dem sie vorstehe. Barrierefreiheit müsse „auch und vor allem im Kopf stattfinden“.



Barbara Schelle, Stadtbaumeisterin in Freising, berichtete von der grundlegenden Umgestaltung der Freisinger Altstadt, bei der die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle spiele. So gebe es in der Hauptstraße als zentrale Achse einen „hindernisfreien Korridor“, auf dem sich Sehbehinderte und Blinde sicher bewegen könnten. Zudem habe man zur Orientierung Spuren in das geschliffene Pflaster gefräst. In den Seitengassen achtet man laut Schelle auf eine „hindernisfreie Häuserkante“, die Sehbehinderten als Orientierung diene. Die Stadtbaumeisterin gab zu, dass der Umbau ein immerwährender Lernprozess sei. So habe man völlig unerwartet festgestellt, dass Kanten, die Blinden helfen, dazu geführt hätten, „dass Menschen ohne Behinderung gestürzt sind und sich zum Teil Brüche zugezogen haben“. In diesem Zusammenhang sagte Erdings OB Max Gotz: „Diese Erfahrung haben wir auch an den neuen barrierefreien Bushaltestellen vor den Rathäusern gemacht.“ Denn wenn kein Bus da sei, sei die Bordsteinkante so hoch, „dass wir da nun nachbessern müssen“.



Schelle meinte, in einer Altstadt stehe man „immer vor dem Problem vieler verschiedener Nutzer und deren Interessen“. Es sei ein buchstäblich steiniger Weg, der noch nicht zu Ende sei. Als nächste Maßnahmen kündigte sie an, Hinweise für Sehbehinderte auf öffentliche Einrichtungen zu schaffen, sowie den Weg vom Bahnhof in die Innenstadt barrierefrei zu gestalten. „Immerhin feiern wir nächstes Jahr 1300 Jahre Stadt Freising und erwarten viele Gäste“, so Schelle.



Gotz berichtete vom barrierefreien Umbau der Landshuter Straße. Vom Freistaat verlangte er „mehr Geld und Fachlichkeit“ bei der Umsetzung. Und er kritisierte den Denkmalschutz, der den Umbau einer Altstadt oftmals blockiere und Gemeinden die Rückzahlung von Zuschüssen drohe. Für ihn gehörten bei einem altersgerechten Umbau der Stadt mehr Sitzgelegenheiten dazu. Gotz mahnte aber auch: „Wir dürfen die Gehörlosen nicht vergessen.“



Wie Barrierefreiheit in einer kleineren Gemeinde aussehen kann, zeigte Bürgermeister Rainer Streu am Beispiel Forsterns. „Auf Anhieb glaubt man gar nicht, wie viele Stolperstellen es gibt“, so Streu mit Blick auf zu schmale Busbuchten, in Gehwege gewachsene Bäume oder quer liegende Kanten an einem Zebrastreifen. Bei Spaziergängen mit Bürgern habe man eine Mängelliste erstellt, erste Bereiche habe man auch schon saniert. 4,5 Millionen Euro kostet die Barrierefreiheit allein in Forstern, summierte Streu.



Architekt Uwe Gutjahr stellte eine Vielzahl an Möglichkeiten vor, wie sich Barrierefreiheit umsetzen lässt. Er erwähnte sogar den Nachbau von Exponaten in Museen, damit diese von Sehbehinderten ertastet werden könnten. „Auch das ist Teilhabe“, so Gutjahr.



Und Marilies Huber von der Arbeiterwohlfahrt, stellte das internationale Projekt „Wheelmap“ vor, eine interaktive Karte fürs Tablet oder Smartphone, die aufzeigt, wie barrierefrei öffentlich zugängliche Gebäude sind. ham