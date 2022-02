Bauern-Protest vor Aldi-Filiale

Von: Hans Moritz

Teilen

Aldi-Kunden sensibilisieren wollten am Samstag Kreisbäuerin Irmgard Posch und BBV-Kreisobmann Jakob Maier vor der Filiale am Kletthamer Feld in Erding. © Hans Moritz

Der Discounter Aldi hat eine große Werbekampagne für mehr Tierwohl gestartet. Der Bayerische Bauernverband (BBV) spricht hingegen von einer Inszenierung und Täuschung der Konsumenten.

Erding - Denn die Landwirte würden weiter geknebelt. Der BBV wirft dem Lebensmittelkonzern eine unverändert „aggressive Niedrigstpreisstrategie“ vor.



Am Samstag suchten Kreisbäuerin Irmgard Posch und BBV-Kreisobmann Jakob Maier den Dialog mit den Kunden. Vor der Aldi-Filiale am Kletthamer Feld berichteten sie über die andere Seite der Tierwohl-Kampagne. Maier bedauert, dass der Filialleiter zu keinem Gespräch bereit gewesen sei und man von Aldi ignoriert worden sei. Der BBV fordert einen „gemeinsamen Weg zu mehr Tierwohl, der auch kleine Betriebe mitnimmt“. Poschs und Maiers Vorwurf: „Aldi schmeißt mit Werbegeld um sich und knausert beim Tierwohl.“ Die Werbeaktion sei „verlogen“.



Maier erklärte, Aldi behaupte, Tierwohl sei vor allem eine Frage der Haltung. Tatsächlich sei Tierwohl aber eine Frage der Umsetzbarkeit und des Geldes. „Zu einem Haltungswechsel gehört auch ein Ende der Niedrigstpreise.“



Das macht der BBV-Kreisobmann am Beispiel von einem Kilogramm in Deutschland konventionell erzeugten Schweinefleisch deutlich. Seit 2015 seien die Verbraucherpreise von 5,72 auf 7,05 Euro gestiegen. Die Erzeugerpreise seien hingegen von 1,31 auf 1,26 Euro gesunken.



Aldi wirbt dafür, sich von der (untersten) Haltungsform 1 bis 2024 bei der Milch und 2025 bei Frischfleisch zu verabschieden. Bis spätestens 2030 will der Discounter nur noch Milch und Frischfleisch der Haltungsformen 3 und 4 anbieten. Diese sehen mehr Frischluft und Platz für die Tiere sowie Futter ohne Gentechnik vor.



Maier und Posch geben zu, dass sich das auf Anhieb sehr gut anhöre. Es sei aber nur die eine Seite der Medaille. Zum einen verwahren sie sich gegen die Verteufelung der Haltungsstufe 1. „Damit erfüllen die Höfe alle hohen gesetzlichen Vorgaben in Deutschland.“ Noch mehr ärgert sie aber, dass die Landwirte den deutlich höheren Aufwand nicht bezahlt bekämen.



Auch Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl macht seinem Ärger Luft: „In den zweijährigen Verhandlungen über ein branchenweites Tierwohlprogramm für die Haltungsform 2 mussten die Vertreter der Landwirtschaft um jeden Zehntelcent an Kostenausgleich für die Umsetzung von mehr Tierwohl erbittert kämpfen.“ Das heißt: Die Ställe sollen größer werden und einen Auslauf erhalten, für gentechnikfreies Futter mehr bezahlen, ohne nennenswert vom – höheren – Verkaufspreis zu profitieren. Das Mehr an Tierwohl solle nahezu ausschließlich von den Höfen bezahlt werden. Und die verdienten heute nur 20 Cent an einem Laib Brot, 31 Cent für ein Kotelett und 0,09 Cent für ein Glas Milch.



Was Aldi in seiner Kampagne laut BBV verschweigt: Die Lebensmittelkonzerne – Aldi, Lidl, Rewe und Edeka sind die Branchenriesen – hätten einen umfangreicheren Katalog an Tierwohlkriterien verhindert, „da sie den Kostenausgleich für die Landwirte nicht bezahlen konnten oder wollten“. Maier stellt klar, dass die Höfe durchaus zu einem Umbau bereit seien, aber nicht nur auf eigene Kosten. Geld für die Werbung sei da, aber nicht für die Landwirte. Auch gebe es keine Zuschläge für kleinere Höfe, die einen höheren Aufwand hätten.



Für den BBV ist die Kampagne auch ein Stück verlogen. Denn es gehe nur um Frischmilch und -fleisch. „Bei Tiefkühlprodukten, Verarbeitungsware und Importprodukten hat Aldi weiter alle Freiheiten – zulasten der Landwirte“, so Heidl.

ham

Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.