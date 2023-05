Bauern-Chef will Macht der Gemeinden beschneiden

Hans Moritz

Wieder eine landwirtschaftlich nutzbare Fläche weniger: Im Gewerbegebiet Unterstrogn bei Bockhorn herrscht rege Bautätigkeit. © Hans Moritz

In nicht alltäglicher Einigkeit wollen Grüne und Landwirte gegen den Flächenfraß vorgehen. Erdings BBV-Obmann Jakob Maier lässt mit einem Vorschlag besonders aufhorchen - und das kurz vor dem Kreisbauerntag mit Minister Hubert Aiwanger am Mittwoch.

Erding – Im Erdinger Westen passiert es gerade, am Poststadl in Erding und in Unterstrogn bei Bockhorn – überall verschwindet Grün- und Ackerland unwiederbringlich. Hier entstehen neue Wohnungen oder Gewerbetriebe. Für Jakob Maier, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, ist der Landkreis Erding ein Musterbeispiel dafür, „dass zu viel Fläche versiegelt wird“. Dies will der Landwirt aus Niederding auch am Mittwoch beim Kreisbauerntag in Pastetten ansprechen – und damit auch Minister Hubert Aiwanger.



In Sorge um Flächen für die Landwirtschaft: BBV-Kreisobmann Jakob Schwimmer. © Hans Moritz

Normalerweise sind Grüne und Bauern selten auf einer Linie, hier aber schon. Der Landtag berät soeben einen Gesetzesentwurf, in dem es um eine nachhaltige Flächennutzung geht. Der Verbrauch soll landesweit auf maximal fünf Hektar pro Tag begrenzt werden. Aktuell sind es doppelt so viel. Maier sagt, er unterstütze dieses Anliegen. Nicht nur er, auch BBV-Präsident Günther Felßner verlangt „wirksame Maßnahmen gegen den Flächenverbrauch“, wie der BBV in einer Mitteilung schreibt.



„Der Antrag ist nicht neu“, gibt Maier zu, „es gab dazu schon mal das Volksbegehren ,Betonflut eindämmen‘, das leider wegen formaler Fehler für unzulässig erklärt worden ist“. 2018 war das. Ludwig Hartmann, einer der Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion erklärt dazu, dass der Verfassungsgerichtshof zwar das Volksbegehren gestoppt habe, „das Instrument einer Flächenverbrauchs-Obergrenze wurde aber nicht beanstandet“.



Der Landwirtschaft werden laut BBV nicht nur unmittelbare Bebauung Flächen entzogen, sondern auch durch die Pflicht, dafür Ausgleichsflächen auszuweisen.



Was Maier ärgert: Nach dem – erfolgreichen – Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war Ministerpräsident Markus Söder bekanntlich ergrünt und begann, Bäume zu umarmen. „Er hat damals den gesamten Inhalt des Volksbegehrens übernommen“, erinnert Maier – „und damit auch den Passus, nicht mehr als fünf Hektar Fläche pro Tag zu versiegeln“. Nach mittlerweile vier Jahren „sehe ich nicht ansatzweise, dass sich was ändert“.



Doch welchen Weg wollen die Grünen gehen? Maier hat mehrere Ansätze. Er schlägt vor, den Landesentwicklungsplan (LEP) dahingehend zu ändern, dass Erhalt und Förderung einer leistungsfähigen Landwirtschaft in dessen Leitbild verankert werden. Die Fünf-Hektar-Begrenzung lässt sich nach Auffassung des Kreisobmanns umsetzen, indem ein freiwilliges Meldesystem verpflichtend eingeführt wird. Denn für Bebauung verfügbare Flächen können schon heute in ein Register eingetragen werden. 11 000 Hektar sind das im Moment.



Doch ändern wird sich seiner Auffassung nach nur etwas, wenn bei den Kommunen angesetzt wird. Denen macht er nicht mal einen Vorwurf. „Der Fehler liegt im System. Jede Gemeinde schaut auf sich selbst.“ Der BBV-Obmann schlägt zwei Wege vor: „Die Finanzierung der Gemeinden muss auf neue Beine gestellt werden. Die Gewerbesteuer als wichtige Geldquelle animiert die Kommunen geradezu, neue Gewerbegebiete auszuweisen.“ In der Tat: Damit begründet OB Max Gotz die Notwendigkeit der Flächen in Erding-West ausdrücklich. Maier hält ein staatliches Umlagesystem für sinnvoller.



Und: Er würde auch nicht davor zurückschrecken, die kommunale Planungshoheit zu beschneiden, wohl wissend, dass er damit seitens der Rathäuser kaum Unterstützung finden wird. Denn diese Hoheit verhindere eine überörtliche, abgestimmte Planung.



Eine Fehlentwicklung sieht Maier auch im Wohnungs- und -gewerbebau. „Zuletzt wurde immer mehr ausgewiesen, obwohl die Bevölkerung schrumpft und die Wirtschaft schwächelt.“ Der Obmann bestreitet, dass es eine echte Wohnungsnot gibt. „Viele ältere Menschen, darunter auch ich, leben in immer größeren Wohnungen, die noch dazu energetisch aufwendig saniert werden müssen.“ Warte man noch ein, zwei Jahrzehnte ab, werde reichlich Wohnraum frei.



Und wie könnte es nun weitergehen? Maier meint, der BBV könnte selbst ein Volksbegehren zum Flächensparen auf den Weg zu bringen.



Der Kreisbauerntag findet am Mittwoch, 17. Mai, ab 19.30 Uhr im Rahmen der 111-Jahrfeier der Pastettener Burschen in deren Bierzelt statt. Festredner ist Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger.

