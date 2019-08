Baurecht: Eigentum verpflichtet

Bauherren sollen künftig an kürzere Zügel genommen werden. Ein guter Ansatz, um den Flächenverbrauch einzudämmen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Landkreis und Gemeinden wollen Bauherren strenger an die Kandare nehmen. Wer den Traum vom Eigenheim verwirklichen will, soll höher bauen und möglichst Autos in einer Tiefgarage verschwinden lassen müssen.

Auch bei Gewerbeimmobilien wollen die Kommunen strenger sein: Parkhäuser oder Tiefgaragen statt riesiger Parkplätze. Über den Märkten können sich die Gemeinden Büros vorstellen.

Diese Forderungen werden das Bauen im Erdinger Land (noch) teurer machen, dennoch sind sie nur zu begrüßen. Denn bislang wurde vor allem in Gewerbegebieten mit der Fläche geradezu verschwenderisch umgegangen. Es ist zu begrüßen, dass Discounter wie Aldi grundsätzlich mehr Parkflächen anlegen als die jeweiligen Stellplatzsatzungen vorschreiben. Aber das geht zwangsläufig einher mit einem fast schon obszönen Flächenverbrauch. Besonders drastisch lässt sich das in Erding-West und Aufhausen beobachten.

Wenn Parkhäuser Pflicht werden, rücken Gewerbebauten automatisch enger zusammen – was noch weniger Fläche beansprucht.

Wer es ernst meint mit dem Stopp des ungezügelten Flächenfraßes, der muss auch zu unbequemen Maßnahmen greifen. Auch der Hinweis, dass große Villen und Bungalows, die nur ein Erdgeschoss aufweisen, aus der Zeit gefallen sind, ist richtig.

Eigentum verpflichtet. Dieser Grundsatz war bis jetzt vor allem sozial gemeint. Nun kommt die ökologische Komponente hinzu.

Unsozial sind die Pläne auch deshalb nicht, weil der kleine Geldbeutel nicht zusätzlich belastet wird. Denn der soziale und Geschosswohnungsbau kam schon immer mit vergleichsweise wenig Grundfläche aus.

Die Pläne sind eine sinnvolle und praktikable Alternative zur praxisfernen und sozialistischen Obergrenze bei der Versiegelung.