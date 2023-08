Erding: Baustopp beim Radweg

Von: Gabi Zierz

Nichts geht mehr auf einem kleinen Teilstück des Radweges von Erding nach Walpertskirchen auf Höhe Indorf. Jetzt ist umgeplant und es wird weitergebaut. © Ippisch-Weber

Der Bau des lang ersehnten Radwegs zwischen Walpertskirchen und Erding ist auf Höhe Indorf ins Stocken geraten. Auslöser ist der Streit zweier Energieversorger.

Erding/Indorf – Seit Jahren warten viele Bürger auf den Radweg zwischen Erding und Walpertskirchen. Jetzt wird das Teilstück auf städtischer Flur endlich gebaut, doch ein Baustopp sorgt gerade für Aufregung. Auf Höhe Indorf waren die Arbeiten unterbrochen worden, es musste umgeplant werden. Dank des Indorfer Ortssprechers Karl Sellmeier kann’s jetzt weitergehen.

Der Landwirt stellte im Gespräch mit unserer Zeitung klar, dass er nicht der Verursacher des Baustopps sei, wie einige Bürger offenbar meinten. „Ich will das Projekt nicht blockieren“, betonte er. Vielmehr verweigere die Sempt EW der Stadt den Durchbau. „Es geht um 36 Quadratmeter. Das versteht kein Mensch, aber an mir liegt’s nicht“, so Sellmeier. Jetzt brauche die Stadt Grund von ihm. Den bekommt sie auch.

Im Ferienausschuss des Stadtrates war der Radweg ebenfalls Thema. Auf Anfrage von Ludwig Kirmair (CSU) räumte OB Max Gotz (CSU) ein, dass es einen kurzen Baustopp gegeben habe. Das Projekt sei dadurch aber nicht aufgehalten und auch nicht gefährdet worden. „Es gab eine Kollision mit einem Grundstückseigentümer“, so Gotz: „Es geht um 36 Quadratmeter, und wir haben das bereits repariert.“ Der OB dankte ausdrücklich dem Indorfer Ortssprecher, „der ohne Wenn und Aber zu einer Umplanung über sein Grundstück bereit war. Kompliment auch an das Liegenschaftsamt“.

Hintergrund dieser Umplanung ist ein seit drei Jahren schwelender Rechtsstreit zwischen den Stadtwerken Erding und der SEW Stromversorgungs-GmbH in Pretzen. Vor einigen Jahren haben die Stadtwerke die Konzession in der ganzen Stadt übernommen. Damit wurden das Stromnetz und die Liegenschaften übergeben. Dazu gehören auch zehn Grundstücke. Allerdings sei man sich bei der Übernahme nicht über den Grundstückspreis einig geworden, erklärte SEW-Geschäftsführer Stefan Munding auf Anfrage unserer Zeitung. Sein Unternehmen würde sich gerne an den Preisen des Gutachterausschusses des Landkreises orientieren. Die Stadtwerke würden am liebsten gar nichts bezahlen und klagen gegen die SEW. Das Verfahren vor dem Landgericht München I ist noch nicht entschieden.

Aktuell gebe es eine Veräußerungssperre. „Wir können nicht an die Grundstücke ran“, betont Munding. Davon betroffen ist auch der Bereich bei Indorf, auf dem bis vor zwei Jahren ein Freileitungsmast stand. „Wir sind nicht die Bösen“, betonte Munding. Das Ganze sei unglücklich gelaufen. „Wir sind immer noch gesprächsbereit.“

Bei den Stadtwerken ist das offenbar anders. Deren Geschäftsführer Christopher Ruthner ließ auf Anfrage unserer Zeitung ausrichten: „Er kann sich leider zum Thema nicht äußern.“