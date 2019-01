Betrunkener pöbelt gegen Verkäufer - als Polizei ihn zur Rede stellt, rastet er völlig aus

Ein betrunkener junger Mann hat der Erdinger Polizei am Sonntag einen größeren Einsatz beschert. Ein Beamter wurde verletzt.

Erding/Aufhausen - Am frühen Morgen rief der Angestellte des Backshops am Bahnhof die Beamten, weil ein Mann vor dem Laden stehe, gegen die Scheibe klopfe und ihn permanent beleidige. Als die Streife eintraf, stieg der 25-Jährige gerade in die S-Bahn ein.

Ein zweites Polizeiauto fuhr zur Haltestelle Aufhausen und holte den Mann aus dem Zug. Als seine Identität festgestellt war und die Polizisten abrücken wollten, flippte der Betrunkene aus.

Er schubste zwei Beamten weg und stürmte auf einen dritten zu. Der Angreifer musste zu Boden gebracht werden. Dort trat er nach den Einsatzkräften. Als der 25-Jährige im Streifenwagen saß, spuckte er um sich. In der Zelle musste er ausnüchtern. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Der Asylbewerber dürfte wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht gestellt werden.

