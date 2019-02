Fürchterlicher Unfall mit Kleinbus: Frau verliert bei Frontalunfall ihr Leben - Viele Verletzte

Auf der Flughafentangente Ost ist es Samstagfrüh zu einem fürchterlichen Unfall gekommen. Ein Kleinbus stieß frontal mit einem Auto zusammen. Eine Frau verlor dabei ihr Leben. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Erding - Ein schrecklicher Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Flughafentangente Ost ereignet. Gegen 6.30 Uhr krachten dort auf Höhe der Anschlussstelle Flughafen ein Kleinbus und ein Audi frontal zusammen. Die Fahrerin des Audis verlor dabei ihr Leben, laut Angaben der Polizei wurden neun weitere Personen verletzt, davon vier schwer.

Unfall auf FTO: Toyota kollidiert mit Kleinbus - der gerät auf Gegenfahrbahn

Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt: Der Audi aus dem Landkreis Erding, der Kleinbus (Peugeot) aus dem Landkreis Augsburg und ein Kleinwagen (Toyota) aus Innsbruck.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll sich der Unfallhergang folgendermaßen abgespielt haben: Der Fahrer des Toyotas fuhr demnach aus Richtung Flughafen kommend auf die Staatsstraße in Richtung Erding auf. Doch dabei übersah er offenbar einen Kleinbus. Toyota und Kleinbus kollidierten, der Peugeot geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn - und krachte frontal in den entgegenkommenden A5. Gleichzeitig kam der Toyota links von der Straße ab und überschlug sich. Er kam auf einem Feldweg zum Liegen.

Unfall auf FTO: Fahrerin des Audis stirbt

Die Fahrerin des Audis hatte keine Chance - sie starb noch an der Unfallstelle. Im Kleinbus saßen acht Personen - sie wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des Kleinwagens wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Insassen erlitten teils schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Flughafentangente Ost war am Morgen und Vormittag komplett gesperrt, die Zufahrt zum Flughafen war aus Südosten nicht möglich. Ein halbes Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, sowie mehrere Feuerwehren und vier Hubschrauber. Den genauen Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären - die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Landkreis Erding: FTO immer wieder Schauplatz entsetzlicher Unfälle

Erst vor wenigen Tagen war es ebenfalls auf der Flughafentangente Ost zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß gekommen. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Auf der FTO kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Ende des Jahres hatte dort ein junger Familienvater sein Leben verloren.

