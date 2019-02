Schockierende Szenen: Flüchtlinge versuchen sich das Leben zu nehmen - einer mitten im Gerichtssaal

Zahlreiche Retter waren am Donnerstag im Gericht und in der JVA gefordert.

Drei fast zeitgleiche Einsätze

von Hans Moritz schließen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am Donnerstagnachmittag zur Erdinger Justiz an die Münchner Straße ausrücken. Im Gericht und in der Abschiebehaftanstalt gab es nahezu gleichzeitig drei schlimme Notfälle.