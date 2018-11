Hetzjagd durch Erding: Zwei BMW-Fahrer verfolgen junge Frau in ihrem Twingo

Donnerwetter, dass noch jemand zur Polizei fährt, finde ich anerkennenswert. Mein letzter Besuch ist Jahre her, nun versuche ich meine Aufregung über Rowdies aller Art zu unterdrücken und hoffe, dass es sie irgendwann einmal erwischt. Einmal fuhr ich aufs Revier, und jemanden - der es übertrieben hat - anzuzeigen. Das Kennzeichen war laut Polizei nicht registriert. Beim Zurückfahren fuhr ich an just dem geparkten Auto mit genau diesem Kennzeichen vorbei. Mich wundert es also nicht, dass es so zu geht, denn so ist den Rowdies nicht beizukommen. Und selbst wenn die Polizei tätig werden will, solange niemand geschädigt wurde, passiert meist nichts...