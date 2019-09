Paketzusteller klaut teures iPhone aus Lieferung - und schenkt es seiner Stieftochter

Ein Paketzusteller aus Waldkraiburg (Bayern) hat seiner Stieftochter ein iPhone geschenkt. Dieses hatte er allerdings aus der Lieferung entwendet. Eine Kamera zeichnet alles auf.

Erding – Seinen Beruf hat ein 42-jähriger Paketzusteller aus Waldkraiburg missbraucht. Wegen Unterschlagung sowie Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses in drei Fällen musste er sich vor dem Amtsgericht Erding verantworten. Laut Anklage hatte er sich vier Pakete angeeignet statt sie zuzustellen. Dem Geschick seines Verteidigers hatte er es zu verdanken, dass er nur für eine Tat verurteilt wurde – zu neun Monaten Haft auf Bewährung.

Das erste Mal schlug der Angeklagte mit deutschem und kasachischem Pass laut Staatsanwältin Franziska Smolka am 2. Juli 2018 zu. Tatort war, wie in den anderen beiden Fällen, das Depot eines Erdinger Paketzustelldienstes, wo er die Packerl zur Auslieferung abholen sollte. Im ersten Fall habe der Angeklagte einen Netzwerkrouter im Wert von gut 109 Euro und ein Smartphone (267 Euro) eingesteckt. Am 3. August folgte ein weiteres Smartphone (294 Euro) und am 5. Oktober ein iPhone (1050 Euro). Der 42-Jährige wollte sich nicht äußern.

Paketzusteller in Erding: Sendungen werden lückenlos videoüberwacht

Von den Ermittlungen berichtete ein Hauptkommissar der Erdinger Polizei. Er sagte, dass der Angeklagte durchaus an den Paketen hatte erkennen können, was sich darin befinden würde – anhand des darauf angegebenen Absenders oder Empfängers. Der Weg eines Packerls von seiner Ankunft in der Verteilerhalle bis hin zu seiner Abholung werde lückenlos videoüberwacht. Für das erste entwendete Paket gebe es aber kein Video, das komme aus technischen Gründen ab und zu vor.

Das überzeugte Verteidiger Hanns Barbarino schon wenig. Hinzu kam, dass nur eines der verschwundenen Geräte – das iPhone – von den Ermittlern ausfindig gemacht worden war, und zwar bei der Tochter der Lebensgefährtin seines Mandanten. Bei Betrachtung von Überwachungsfotos meinte Barbarino nur in einem Fall, den Angeklagten erkennen zu können. Er brachte auch die Möglichkeit ins Spiel, dass sich ein anderer Fahrer die Pakete hätte schnappen können, was der Kommissar nicht ausschließen konnte.

iPhone nicht ausgeliefert: Angeklagter gesteht

Ein Waldkraiburger Polizist berichtete vom Auffinden des iPhones bei der Stieftochter. Sie habe gesagt, es sei ein Geschenk des Angeklagten gewesen. Von der Vernehmung lag jedoch kein Protokoll vor, was Barbarino kritisierte. Er legte Widerspruch gegen die Verwertung der Zeugenaussage ein.

In einem Rechtsgespräch einigte man sich darauf, die ersten beiden Fälle wegen der schwierigen Beweisaufnahme einzustellen und sich in Sachen iPhone im Falle eines Geständnisses auf eine Bewährungsstrafe zwischen sechs und zwölf Monaten zu einigen. Der Angeklagte willigte ein und gestand.

Nach iPhone-“Klau“ in Erding: Geständnis war wichtig - Lob vom Richter

Richter Andreas Wassermann legte sich auf neun Monate fest. Hinzu kommen 120 Sozialstunden, die Verfahrenskosten und die 1050 Euro für das Handy, die der derzeit Arbeitslose ersetzen muss.

Wassermann rechnete ihm das Geständnis hoch an, es habe einen „großen prozessualen Wert“. Hätte er nicht gestanden, hätte das aufwändige Ermittlungen zur Folge gehabt. Zudem spreche die Sozialprognose für ihn: Er wird demnächst wieder arbeiten, für eine Möbeltransportfirma. Zudem muss er Unterhalt für drei Kinder aus einer früheren Beziehung bezahlen und lebt mit seiner Partnerin und deren fünf Kindern zusammen. Das Paar will demnächst heiraten.

Gegen den Mann sprachen jedoch sechs Einträge im Bundeszentralregister – etwa wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, vorsätzlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Beihilfe zum Raub. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten hat er bereits aufgebrummt bekommen. Das Urteil sei ein letzter Warnschuss, mahnte Wassermann. Der 42-Jährige sei in der Verhandlung bereits mit einem Bein im Gefängnis gewesen. Die Bewährungszeit fiel daher mit vier Jahren nicht gerade kurz aus.