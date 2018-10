Tödlicher Gewaltexzess vor dem Erdinger Kino: Chef einer Leiharbeitsfirma als Drahtzieher? 

Im November 2017 wurde ein 52-Jähriger in Erdinger so schlimm verprügelt, dass er an den Folgen verstarb. Nun gibt es neue Details zum Gewaltverbrechen.

Erding - Es war ein regelrechter Gewaltexzess auf dem Parkplatz des Erdinger Kinos. Am 13. November, mitten in der Nacht, hielt ein Mercedes neben einem Opel Zafira. Aus dem Mercedes stiegen fünf Männer aus, rissen die Autotür des Opels auf. Sofort prügelten sie wie wild auf die drei Insassen aus Osteuropa ein. Ein Ukrainer wollte noch fliehen, doch er konnte nicht entkommen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen, unter anderem einen Schädelbasisbruch, wurde er in eine Klinik gebracht. Dort starb der 52-Jährige am 4. Dezember.

Im April berichteten wir, dass fünf Tatverdächtige in U-Haft sind. Sie stammen aus Lettland und Litauen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelte in Richtung internationaler Bandenkriminalität. Die Frage stand im Raum, ob die Schläger von jemanden beauftragt und bezahlt wurden.

Bereits im April gab es Mutmaßungen

Schon damals gab es Mutmaßungen, dass die Einforderung von Lohnzahlungen durch die drei Opfer das mögliche Motiv hinter der brutalen Attacke gewesen sein könnte. Nun hat Antenne Bayern weitere Details zu dem Gewaltverbrechen recherchiert.

Demnach sei der Ukrainer als Leihbarbeiter für den Paketdienstleister GLS tätig gewesen. Die Opfer sollen tatsächlich vergeblich versucht haben, ihren Arbeitslohn von der Leiharbeitsfirma einzufordern.

Ermittlungen gegen den Chef: Anstiftung zur Körperverletzung?

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut sagte Antenne Bayern, dass gegen einen der Chefs der Leiharbeitsfirma wegen des Verdachts auf Anstiftung zur Körperverletzung ermittelt werde. Bei den Ermittlungen werde „eine Rolle spielen, was in der Hauptverhandlung gegen die bereits angeklagten fünf Personen noch an Aussagen zu erwarten ist“.

Werden die Angeklagten ihren Chef als Drahtzieher hinter dem Überfall belasten?

Firma soll gefälschte EU-Papiere an Arbeiter verteilt haben

Gegen die betreffende Firma gibt es laut Antenne Bayern außerdem ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen in Baden-Württemberg. Anlass ist der Verdacht, dass das Unternehmen Arbeiter aus Nicht-EU-Ländern mit falschen Papieren aus EU-Ländern ausstattete.

GLS-Sprecherin reagiert erschüttert

Eine Sprecherin des Paketdienstleisters GLS äußerte sich gegenüber dem Radiosender „schockiert“ über den Vorfall. Von der betreffenden Leiharbeitsfirma habe sich GLS bereits vergangenes Jahr getrennt, erklärte sie. Anlass sei eine Warnung der Polizei gewesen, die an GLS herangetreten sei und den Verdacht geäußert habe, dass die Firma Arbeiter mit falschen Papieren vermittle.

Der Fall wird voraussichtlich noch in diesem Herbst vor dem Landgericht Landshut verhandelt, erfuhr Antenne Bayern.

Heiratsanträge nach „Aktenzeichen XY“: Berliner Polizei kennt die Schwärmereien schon lange

Eigentlich suchte er bei bei Aktenzeichen XY im ZDF nach einem Serien-Bankräuber. Für den Erdinger Kommissar Alexander Ziegltrum war es auch aus einem ganz anderen Grund ein spannender Abend.