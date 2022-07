BBV-Kreisobmann gewinnt Kampfabstimmung

Von: Friedbert Holz

Teilen

der neue BBV-Kreisvorstand (vorne, v. l.): 2. Kreisbäuerin Irmgard Radlmaier, Kreisbäuerin Irmgard Posch, Beisitzerin Sabine Berger, Bezirkspräsident Ralf Huber, (hinten, v. l.) Geschäftsführer Gerhard Stock, Kreisobmann Jakob Maier, Beisitzer Franz Bauschmid, Vize Bernhard Hartl, Michael Rappold, Anton Rasthofer, Andreas Glasl und Bewertungsreferent Franz Sedlmaier. © Friedbert Holz

Der alte BBV-Kreisobmann ist auch der neue: Jakob Maier. Der Weg dorthin war allerdings steinig. Und es gibt einen großen Verlierer.

Riedersheim – Draußen schoben sich die Wolken zum Gewitter zusammen, drinnen im Gasthaus Prostmeier brodelte es auf andere Art: Die Ortsobmännerversammlung im Kreisverband Erding des Bayerischen Bauernverbands (BBV) wählte ihren neuen Vorstand. Vor allem die Stelle des Kreisobmanns war in jüngster Zeit Gegenstand vieler Diskussionen. Michael Hamburger (44) aus Buch am Buchrain, bislang Stellvertreter, hatte in einer Kampfansage seinen Anspruch auf diese Position ebenso geltend gemacht wie Amtsinhaber Jakob Maier (wir berichteten). Bei der Wahl am Montagabend aber verlor Hamburger dann überraschend deutlich – 12 zu 25 Stimmen. Es sollte nicht seine einzige Niederlage an diesem Abend bleiben.



„An was hackelt’s bei euch zwei eigentlich?“ fragte ein Landwirt und sprach damit aus, was viele bewegte. Doch die Verantwortlichen hatten sich ein anderes Verfahren überlegt, als auf offener Bühne schmutzige Wäsche zu waschen: Beide Bewerber durften sich und ihre Ziele vorstellen.



Dabei gab Hamburger zu verstehen, dass er die Führung des BBV-Kreisvorstands „nicht als One-Man-Show“ sehe. Er sei vielmehr für ein kollegiales Miteinander. Er kündigte an, die Position der Landwirte stärker hervorzukehren. „Der BBV muss ein Anwalt des Eigentums sein“. Es gelte, so Hamburger, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten – vor allem auch in sozialen Medien und über politische Kontakte. Er wolle zudem Themen wie Flächenverbrauch und Emissionsschutz ganz neu aufgreifen, wolle auch den Kreisberatungsausschuss wieder aktivieren.



Maier hingegen machte es kurz: „Ich mache meine Arbeit seit fünf Jahren auf dieser Position, ihr könnt das nun selbst beurteilen“. Tatsächlich hatte er zu Beginn des Treffens in seinem Rückblick auf die Zeit seit 2017 einige Themen angerissen: etwa die Vorstellung der so genannten Biodiversität, „die große Herausforderung der Schweinepest“, die lange Diskussion mit Jägern und Landratsamt über die Genehmigung von Nachtsichtgeräten, die Gründung einer internen Whatsapp-Gruppe für mehr Kommunikation sowie Stellungnahmen zu zwei Volksbegehren.



„Dabei“, so Maier, „war viel Frustrationstoleranz notwendig“, denn die Bauernschaft sei von der Öffentlichkeit teilweise hart angegriffen worden. Nach wie vor sei für viele Außenstehende die Landwirtschaft zu komplex und daher schwierig zu verstehen. Das Thema Ausgleichsflächen sei immer noch strittig, vor allem mit Naturschützern. Und schließlich komme gerade von jungen Bauern immer öfter auch die Frage an den Verband, „ob wir vielleicht doch zu viel produzieren“.



Nach der Wahl stand Maier als klarer Sieger fest, so recht freuen konnte er sich aber nicht. „Dieses Ergebnis macht mich nachdenklich“.



Dann blies er zur Attacke: Als es um die Wahl des Stellvertreters ging, und wieder Hamburgers Name fiel, wurde Maier deutlich: „Ich kann ihn nach den Querelen nicht als Vize akzeptieren, bitte versteht das“. So wurde nach einer Alternative gefragt, die sich in Person von Bernhard Hartl aus Lengdorf auch schnell fand. Er gewann die Wahl gegen Hamburger mit 22 zu 14 Stimmen. Nachdem mit Michael Rappold (Buch am Buchrain), Anton Rasthofer (Kirchberg), Andreas Glasl (Taufkirchen), Sabine Berger (Dorfen) und Franz Bauschmid (Altenerding) auch fünf Beisitzer gewonnen werden konnten, stellten sich mit der wiedergewählten Irmgard Posch als Kreisbäuerin (Isen) und ihrer neuen Stellvertreterin Irmgard Radlmaier (Hofkirchen/Bericht folgt) noch zwei Frauen dem Gremium vor.



Ganz am Schluss fand der Kreisobmann versöhnliche Worte und entschuldigte sich bei Hamburger für seine „sehr emotionale Äußerung“.

fez