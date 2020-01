Kleine Gasse, großer Streit

Im Erdinger Stadtrat ist eine Debatte über einen schmalen Weg entbrannt. Jetzt bleibt erst mal alles wie es ist. Die Vergrößerung des Stahl-Museums kann aber weiterverfolgt werden.

Erding – Was wichtig ist, muss nicht immer schön sein. Am Rand der Altstadt gibt es am Mühlgraben einen Großparkplatz – unabdingbar für Kunden, aber auch Beschäftigte im Stadtzentrum. Dennoch entschied sich der Stadtrat im Januar 2016 dafür, das Areal östlich der Sempt neu zu beplanen. Ihm schwebte dabei ein urbanes Zentrum mit Wohnen, Kultur, Supermarkt, Einzelhandel und Büros vor. Dazu gab es einen Architektenwettbewerb. Großzügig überplante man dabei (auch) Flächen in Privatbesitz. Die Eigentümer würden am Mühlgraben aber viel lieber ein Parkhaus bauen.

Weil das Areal so weitläufig ist, entschied sich der Stadtrat im Oktober 2016, den Bebauungsplan zu teilen. Der Umgriff um das Franz-Xaver-Stahl-Museum an der Landshuter Straße wurde herausgelöst, um das städtische Museum mit Garten und Bunker vorab um einen Anbau erweitern zu können. Der Nachlass Stahls braucht Platz.

Anlieger fürchten um Erschließung

Doch nicht nur dieses Ansinnen stößt auf Kritik. Für die meiste Aufregung sorgt die Entscheidung, eine kleine Gasse von der Landshuter Straße zum Mühlgraben-Parkplatz in einen Geh- und Radweg umzuwandeln. Im Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrates wurden nicht nur böse Briefe von den Rechtsanwälten der Anlieger verlesen. Auch aus Reihen der Räte gab es Kritik. Nach kontroverser Debatte sah sich OB Max Gotz (CSU) genötigt, dieses Flurstück auszuklammern. Bei einer Abstimmung hätte Gotz nicht mal seine CSU-Fraktion hinter sich gehabt.

Vergleichsweise harmlos klang da noch die Kritik des Landesamtes für Denkmalpflege, das sich an der Gestalt des geplanten Anbaus störte. Der beeinträchtige das Erscheinungsbild des Museums. Da konnte die Stadt noch problemlos dagegenhalten, denn offensichtlich hatten die Denkmalschützer den Bebauungsplan nicht aufmerksam gelesen.

Doch dann musste Lolita Liening vom Stadtplanungsamt die Stellungnahmen der Anwälte der Anlieger der kleinen Gasse verlesen. Sie lehnen eine Ausweisung als reinen Geh- und Radweg strikt ab. Eine Kfz-Werkstatt rangiere hier Fahrzeuge, anderen diene der Weg als Erschließung ihrer Anwesen. Die Juristen wittern Gefahr für alle Beteiligten, sollte der Weg nach Bau des Fliegerhorst-Bahnhofs als wichtige und stark frequentierte fußläufige Verbindung in die Innenstadt genutzt werden.

Auch CSU-Stadträte üben Kritik

Auch mehrere Stadträte äußerten ihre Bedenken. Günther Adelsberger (CSU) etwa meinte, man könne die Anlieger mit einem reinen Geh- und Radweg nicht ausschließen. Sie müssten hier weiter fahren dürfen.

Horst Schmidt (SPD) regte an, auf der Gasse zumindest ein Parkverbot zu erlassen, dann sei mehr Platz. Rathaus-Jurist Andreas Erhard wies darauf hin, „dass nicht daran gedacht wird, über diese Zufahrt den Parkplatz zu erschließen“. Auch Gotz erklärte, dass ein künftiges Parkhaus eher über den Mühlgraben erschlossen werde. Liening stellte klar, „dass wir in die Zukunft denken – mit einer guten Verbindung zwischen Fliegerhorst-Bahnhof und Altstadt“.

OB zieht die Notbremse

Gotz zog schließlich die Notbremse. Der Weg wird aus dem Bebauungsplan fürs Stahl-Museum herausgenommen – „weil er im Moment ohnehin noch nicht ansteht“. Er sagte aber auch: „Es kann sein, dass wir den Plan später wieder ändern müssen.“ Den Rest des Bebauungsplans nickte der Stadtrat ab – und brachte damit die Erweiterung des Stahl-Museums einen Schritt voran.