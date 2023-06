Erding: Bei den Hooters heben die Fans ab

Von: Gerda Gebel

Bringen Jung und Alt zusammen: The Hooters. Hunderte Fans genossen das Konzert in der Stadthalle und tanzten bei Ska, Reggae und Rock-Musik gemeinsam ab. © Peter Gebel

Seit mehr als 40 Jahren gibt es The Hooters. Dass sie längst noch nicht zum alten Eisen gehört, stellte die US-Band in der Erdinger Stadthalle unter Beweis.

Erding – „I’m Alive“ heißt einer der Hits der international bekannten Band The Hooters – und dass sie am Leben ist, war bei ihrem umjubelten Konzert in der Erdinger Stadthalle vom ersten Augenblick an unschwer zu erkennen und zu hören. Hunderte Fans von nah und fern waren gekommen, um die „Rocking and Swing Summer Tour“ zu erleben, bei der sich die Stadthalle in eine heiße Partylocation verwandelte.

Die Band hatte sich bereits vor mehr als 40 Jahren in Philadelphia (USA) gegründet und seitdem einige Hits herausgebracht. Markenzeichen der US-Boys ist eine Hohner-Melodica (Spitzname Hooter, zu deutsch Hupe), die bei diversen Songs eingesetzt wird und der Band auch ihren Namen gegeben hat. So rissen die Musiker mit ihrer Mischung aus Ska, Reggae und Rock das Publikum vom ersten Ton an mit.

Im großen Saal der Stadthalle waren ausschließlich Stehplätze verkauft worden, auf der Galerie konnte man auch Sitzplätze buchen, die allerdings schnell ausverkauft waren. Kein Wunder, bestand das Publikum doch zumeist aus der Altersklasse 50 plus, wie auch die Bandmitglieder.

Aber jüngere Besucher waren ebenso gekommen, wie die 22-jährige Cathie. „Ich höre die Hooters schon seit meiner Kindheit durch meine Eltern beinahe jeden Tag. Mein Lieblingssong ist ,All You Zombies‘“, schwärmte die Münchnerin, die mit ihrer Mama gekommen war.

Auch Charly Wagner aus Erding ist langjähriger Fan: „Die Musik der Hooters mag ich schon lange, besonders der Hit ,500 Miles Away From Home‘ gefällt mir sehr, weil er mich mit meinem Sohn verbindet, der in den USA lebt“, erzählte der Rentner.

So waren die Fans kaum mehr zu halten, vor allem bei Hits wie „Satellite“ oder „Jonny B“ konnten die Musiker auf einen vielstimmigen Chor aus dem Publikum zurückgreifen, der sich als äußerst textsicher erwies. So mancher Senior wurde da von seiner vergessen geglaubten Tanzfreude überwältigt und legte eine flotte Sohle aufs Parkett.

Die Musiker waren froh, nach der Pandemie wieder auftreten zu können, und freuten sich über ihr Gastspiel in Erding, wo ihnen nach eigenem Bekunden auch das örtliche Bier gut schmeckte. Die Zwangspause hatten die Hooters für ein neues Album genutzt. Auch deutsche Songs haben die Amerikaner im Repertoire, und so hob bei „Major Tom“ nicht nur das Raumschiff ab, auch viele Fans fühlten sich völlig losgelöst. Nach einer ausgiebigen Zugabe waren Musiker und Fans gleichermaßen durchgeschwitzt, aber in Hochstimmung.

Nette Geste für die Fans in den ersten Reihen im Saal: Die sympathischen Musiker schüttelten zahlreiche Hände und bedankten sich bei ihren Unterstützern. Reißenden Absatz fanden anschließend auch die Fanartikel im Foyer, wo sich so mancher noch mit dem „I’m Alive“-Shirt ausstattete.