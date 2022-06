Erding: Beim Bund Naturschutz geht eine Ära zu Ende

Der neue Vorstand der BN-Ortsgruppe Erding (hinten, v. l.): Beisitzer Norbert Hufschmid-Steinmetz, Vorsitzender Sascha Alexander, 2. Vorsitzender Hans Gabler und Kassierin Birgit Wegener; (vorne, v. l.) Beisitzerin Rita Gabler, Kreisvorsitzende Gabriele Betzmeir und Beisitzerin Claudia Heilmaier. © Daniel Georgakos

Führungswechsel beim Bund Naturschutz in Erding: Gründungsvorsitzender Norbert Hufschmid-Steinmetz hört auf. Sascha Alexander wird zum Nachfolger gewählt.

Erding – Beim Bund Naturschutz, Ortsgruppe Erding, ging eine Ära zu Ende. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus zur Post stellte sich der Gründungsvorsitzende Norbert Hufschmid-Steinmetz nach 33 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl. Sein Fachwissen geht dem BN aber nicht verloren, denn er bleibt Beisitzer. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Sascha Alexander.

Bevor die Neuwahlen anstanden, blickte Hufschmid-Steinmetz auf Projekte der vergangenen Jahre zurück. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er dabei dem Tier- und Artenschutz. So seien Nistkästen für Spatzen und Mauersegler an der Stefanstraße angebracht worden. In Langengeisling stellt der BN jedes Frühjahr einen Krötenzaun auf. „Das ist für uns die fünfte Jahreszeit“, sagte Hufschmid-Steinmetz, der durch diese Maßnahme Frösche, die zum Laichen wandern, davor retten möchte, von Autos überfahren zu werden.

Wetterbedingt müssen die Zäune immer früher aufgebaut werden. „Das liegt daran, dass es einfach schon früher warm wird“, erklärte der scheidende Vorsitzende.

In Langengeisling nisten derzeit vier Störche, und auch in der Innenstadt habe es sich eine Storchfamilie auf einem Mobilfunkmasten gemütlich gemacht. Der Mobilfunkanbieter monierte allerdings, dass das Signal dadurch gestört sei, weshalb die Tiere nun umgesiedelt werden sollen. „Wir sind dabei, einen geeigneten Platz zu finden“, versprach Hufschmid-Steinmetz.

Besonders stolz ist der BN auf die 70 Kleingewässer, die im Süden und Südosten des Landkreises angelegt wurden. Auch alle weiteren Aktivitäten seien ein voller Erfolg gewesen, beispielsweise das Anbringen von Nistkästen an der Schule am Lodererplatz oder das jährliche Ramadama. Ein weiteres Highlight seien die Vogelstimmen-Wanderungen im Sollacher Forst, in Notzing, Aufkirchen und am Speichersee gewesen. Auch in der Jugendarbeit ist die Ortsgruppe jedes Jahr im Ferienprogramm vertreten. In Kooperation mit anderen Organisationen waren Mitglieder auch Teil der Klimademonstrationen von „Friday for Future“ in Erding und Dorfen. Außerdem sei die Ortsgruppe auch außerhalb Bayerns fleißig bei Kundgebungen vertreten.

Als großen Erfolg bezeichnete Alexander die Fotoausstellung des BN im Mai in der Stadtbücherei. Dort zeigten alte Fotos, wie sich der Lebensraum in Erding verändert hat (wir berichteten).

Der Kassenbericht von Kreisschatzmeister Robert Buckenmaier dauerte keine zwei Minuten. Denn wegen der Kontoführungsgebühren waren die Konten für Ortsgruppen 2015 aufgelöst worden. Stattdessen wird das Geld gesammelt verwaltet. Die neun Ortsgruppen hätten zusammengefasst einen Kontostand von 21 500 Euro. Davon entfallen 2855 Euro auf die Ortsgruppe Erding.

Die Neuwahlen brachten einige Veränderungen mit sich. Alexander wird künftig von Hans Gabler als Zweiter Vorsitzender unterstützt. Gabler ist seit drei Jahren beim BN und will sich mit seinen Ideen noch mehr einbringen. Als Kassiererin wurde Birgit Wegener gewählt, die seit rund einem Jahr Mitglied ist. Als Beisitzer stimmten die 16 anwesenden Mitglieder für Rita Gabler, Claudia Heilmaier und Norbert Hufschmid-Steinmetz.

„Dass Norbert dabei bleibt, ist eine super Nachricht“, freute sich Alexander, der am Ende der Versammlung einen Vortrag zum Thema „Erding blüht auf“ hielt. Ihm sei wichtig, statisches Grün für die Natur zu erhalten, aufzuwerten und neu zu schaffen. Dabei seien die Gärten in Bayern essenziell, die eine Fläche von 100 000 Hektar ausmachen würden. „Wenn jeder im Garten Natur zulassen würde, wäre schon viel getan“, sagte Alexander. Vorzeigebeispiel sei sein eigener Garten. Dort zählte Alexander dieses Jahr 103 Wildblumen.

Sorge bereiten ihm der Rückgang der Biodiversität und das sich rasant verändernde Stadtklima. „Städte und Kommunen müssen lebenswert bleiben“, mahnte Alexander und lobte die Arbeit der Erdinger Stadtverwaltung und des Kreisfachberaters für deren sichtbares Engagement. Es gebe nun beispielsweise eine Vereinbarung mit dem Bauhof in Erding, dass bestimmte Grünflächen nicht mehr gemäht werden. Ein kleiner Erfolg für Alexander, der weitere Vorträge zum Thema Natur in Erding plant.

