Erding: Beim Mieterverein geht eine Ära zu Ende

Von: Gabi Zierz

Der neue Vorstand des Mietervereins (v.l.): Landesgeschäftsführerin Monika Schmid-Balzert, Revisorin Susanne Runde, 2. Vorsitzende Gerda Kopp, Vorsitzender Frederic Hack, Vereinsgründerin und Ehrenvorsitzende Eva Kolenda, Juristin Annette Bichlmaier, Schriftführerin Monika Loidl und Revisorin Ingrid Rutzmoser. © Gabi Zierz

Sie hat sich 30 Jahre lang mit viel Herzblut und großem Fachwissen für die Mieter in Erding eingesetzt: Eva Kolenda. Ihr Nachfolger weiß, welch große Aufgabe ihn erwartet.

Erding – Sie war Gründerin, Motor und Seele des Mietervereins Erding und Umgebung. Nach 30 Jahren ehrenamtlichen Engagements hat sich Eva Kolenda als Vorsitzende zurückgezogen. Mit schwerem Herzen, aber nicht, ohne das Feld bestellt zu haben. Ihre Nachfolge ist geregelt und ganz in ihrem Sinne. Neuer Vorsitzender des 14 500 Mitglieder starken Vereins ist Rechtsanwalt Frederic Hack. Er engagiert sich seit 25 Jahren im Verein und für die Mieter.

Es war eine anrührende Versammlung, auch wenn nur wenige Mitglieder am heißen Mittwochabend den Weg in die Volkshochschule gefunden hatten. Für die, die da waren, war es eine Herzensangelegenheit, Kolenda zu danken. Dies tat zunächst Erdings 3. Bürgermeister Harry Seeholzer, der mit Kolenda auch sechs Jahre gemeinsam mit Stadtrat saß. „Ich kann mich nur in Demut vor dir verneigen“, sagte er mit Blick auf die Leistung, die Kolenda mit der Gründung und dem Aufbau des Mietervereins, aber auch in ihrer Zeit als SPD-Stadträtin und 3. Bürgermeisterin erbracht hat. Auch in Zukunft habe der Verein wichtige Aufgaben zu erfüllen, betonte Seeholzer und nannte das Mietgeschehen in Erding und den angespannten Wohnungsmarkt.

Eine ähnliche Situation gab es 1992, im Gründungsjahr des Vereins, wie Hack erinnerte. Die Eröffnung des Flughafens habe zu einem enormen Zuzug geführt: „Die Mieten schnellten in die Höhe, die Situation war desolat. Es gab keine Lobby, die Mieterinteressen vertrat.“ Das bekam auch Kolenda zu spüren. Sie ergriff die Initiative, eignete sich das nötige Wissen an und beriet andere Mieter – anfangs im eigenen Wohnzimmer. „Die Leute standen im Treppenhaus Schlange“, so Hack.

Fünf Jahre später bezog der Mieterverein seine Geschäftsstelle am Hofmarkplatz. Dort ist er heute noch beheimatet und hat in all der Zeit noch keine Mieterhöhung bekommen, wie Kolenda mit Dank an die Stadt Erding betonte. Heute beraten drei Anwälte und ein kompetentes Büroteam die Mitglieder.

Die Schwerpunkte im vergangenen Jahr waren Mieterhöhungen, Kaution, Eigenbedarfskündigungen und Schimmel, wie Kolenda berichtete. Was sie wurmt: Deutschland habe es in den vergangenen Jahren „nicht mal im Ansatz geschafft, genügend Wohnraum zu schaffen. Wir müssen bauen, bauen, bauen“. Das gilt auch für Erding, laut Kolenda „die 17. teuerste Stadt Deutschlands“. Vielen Senioren reiche die Rente nicht, um hier zu leben. „Es gibt Mieter, die 62 Prozent ihres Lohns für die Mieter zahlen“, nannte sie ein Beispiel. Umso wichtiger seien Mietspiegel und Mietpreisbremse, die, so hofft Kolenda, auch nach 2025 verlängert wird.

Finanziell hatte der Mieterverein nach einem kleinen Plus 2019 im Jahr 2020 ein Minus von gut 9000 Euro zu verkraften. Das lag in erster Linie an den teuren Glaswänden, die als Corona-Schutz im Büro installiert werden mussten. Auch die Rechtsschutzversicherung habe enorm aufgeschlagen.

Dass Kolenda auch im Landesverband eine tragende Säule war, betonte dessen Geschäftsführerin Monika Schmid-Balzert. Sie würdigte das „bewundernswerte ehrenamtliche Engagement“ Kolendas und ihre Verdienste um den Erdinger Mietspiegel als dämpfendes Element der Preisentwicklung. Auch das Netzwerk mit den Mietervereinen Freising und Garching, das an drei halben Tagen pro Woche telefonische Beratungen ermögliche, gehe auf Kolendas Initiative zurück.

Die Neuwahlen verliefen unter der Leitung von Willi Scheib reibungslos. Alle Ämter wurden einstimmig besetzt. Als Zeichen der Wertschätzung wurde Kolenda einstimmig zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie dankte gerührt: „Es war eine schöne Zeit. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gemacht.“