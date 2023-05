Kommentar: Asyl: Kaum Spielraum für Verhandlungen

Von: Hans Moritz

Auch wenn sich BI und Stadt wieder annähern - die geplante Asylunterkunft in Bergham bleibt ein Streitpunkt. Wie es weitergehen könnte, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Immerhin: In der Causa Asylunterkunft Bergham gibt es zwei erfreuliche Nachrichten: Markus Auerweck, Sprecher der BI, hat sich mehr als einmal für seine verbalen und fotografischen Ausfälle in einem Flugblatt und einem Schreiben an den Stadtrat glaubhaft entschuldigt. Dennoch hinterlässt es einen faden Beigeschmack, wie rassistisch seine Bedenken gegen die Unterbringung von Geflüchteten teils formuliert waren. Ein Generalverdacht – alle Asylsuchenden sind potenziell kriminell – ist völlig deplatziert. Auerweck muss klar sein: Jetzt steht er unter Beobachtung. Man muss ihm aber auch zugutehalten: Als Hotelier in unmittelbarer Nachbarschaft darf er sich Sorgen machen.



Erfreulich ist überdies: BI und Stadt wollen wieder miteinander reden – OB Max Gotz hat die Entschuldigung angenommen. Die große Frage ist allerdings: Worüber wollen sie reden? Die BI dringt darauf, die Dimension von bis zu 200 Geflüchteten zu reduzieren – das ist nachvollziehbar.



Für die Stadt ist das ein zweischneidiges Schwert: Einerseits muss ihr daran gelegen sein, den sozialen Frieden in dem kleinen Ortsteil zu wahren. 500 Einheimische und 200 Geflüchtete – das ist hinsichtlich der Integration wahrlich eine Herkulesaufgabe. Andererseits kommt der Stadt eine Großunterkunft gelegen, weil sie dann viele Menschen auf einmal unterbringen kann. Der Landkreis dürfte die gleichen Argumente aufrufen. Eine große Unterkunft ist leichter zu managen als zehn kleine – von der Kostenersparnis einmal ganz abgesehen. Bauherr Florian Brandhuber dürfte ebenso kein Interesse an einer Verkleinerung haben.



Die Verhandlungen dürften sich schwierig gestalten. Dem Landkreis könnte eine Schlüsselrolle als Vermittler zukommen. Sollte die Unterkunft in dieser Größe gebaut werden, könnte er sich (moralisch) verpflichten, dort ein Zentrum für geflüchtete Familien mit Kindern zu schaffen – mit gezielten Verlegungen. Der Fall Eichenried – statt der zugesagten ukrainischen Familien Kurden aus der Türkei – darf sich jedenfalls nicht wiederholen.

