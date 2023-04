Berghamer wehren sich gegen Asylunterkunft

Von: Hans Moritz

Angst oder Stimmungsmache? Mit dieser Foto-Collage wirbt die Berghamer BI für ihren Infoabend gegen das Asylheim. © Bürgerinitiative

In Bergham formiert sich Widerstand gegen Pläne, an der Waldstraße eine Asylunterkunft mit bis zu 200 Plätzen zu errichten.

Erding - Wie berichtet, hat dies der Erdinger Immobilienmakler und Investor Florian Brandhuber vor. Im Süden der Stadt hat sich auf Betreiben des Hoteliers Markus Auerweck eine Bürgerinitiative gegründet. Die lädt am heutigen Freitag zu einer Informationsveranstaltung ins Hotel Nummerhof an der Waldstraße 2 ein. Beginn ist um 19 Uhr.



Im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstagabend – ob das Thema dort zur Sprache kam, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt – verschickte Auerweck ein zwölfseitiges Infoschreiben an alle Mandatsträger. Darin aufgelistet: Argumente gegen die Ansiedelung. So befinde sich der Standort im „absoluten Außenbereich“. Der Hochwasserschutz sei noch nicht realisiert, bei einem großen Hochwasser drohten die Container weggeschwemmt zu werden.



Auerweck betont erneut, dass man nicht per se gegen ein Flüchtlingsheim sei, wohl aber für „eine dezentrale Unterbringung in kleineren Einheiten“. Es gelte, einen sozialen Brennpunkt zu vermieden. Dann schlägt die BI mehrere Alternativen vor: So sei das seit Jahren leer stehende Mayr-Wirt-Areal in der Innenstadt 2600 Quadratmeter groß, voll erschlossen und baubereit.



In den Geislinger Ängern stünden neben dem Bauspielplatz 7700 Quadratmeter zur Verfügung. Weiterhin eigne sich der Standort des früheren Corona-Testzentrums am Schwimmbad. Weitere Alternative: eine Freifläche im Gewerbegebiet Aufhausen neben dem Drogeriemarkt dm. Nicht zuletzt gebe es den Fliegerhorst mit zahlreichen seit Jahren leer stehenden Mannschaftsunterkünften.



Doch die BI schlägt auch Töne an, die ihr prompt den Vorwurf des Rassismus einbrachten. So sind die Einladungen zum heutigen Abend mit einem Foto versehen, dass grimmig dreinschauende Afrikaner zeigt.



Im Text an die Stadträte wird prophezeit, das sich Frauen und Kinder nicht mehr auf die Straße trauten. Trotz Sicherheitsdienst werde die Menschenmenge nicht unter Kontrolle zu bringen seien. Diebstahl, Einbruch, Drogen und tägliche Polizeibesuche seien erwartbar. Für die Immobilen sagt die BI eine Wertminderung und eine Halbierung der Mietpreise voraus. Selbst im Ort selbst reagierten einige darauf mit Entsetzen. ham