Rechtsextremismus: Gibt es auch in Erding

Von: Hans Moritz

Eröffneten die Rechtsextremismus-Ausstellung (v. l.): der evangelischer Pfarrer Christoph Keller, sein katholischer Kollege Martin Garmaier, Schulleiter Dieter Link, Referent Thomas Witzgall und Fachbereichsleiterin Politik & Gesellschaft, Elisabeth Braun. © Lukas Christofori

Eine Wanderausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Demokratie und Rechtsextremismus können sich derzeit die Schüler der Berufsschule Erding in der Aula ansehen. Sie endet am 18. November, ist aber nicht öffentlich.

Erding - Auf Initiative der Leiterin des Fachbereichs Politik und Gesellschaft, Elisabeth Braun, kam die Schau nach Erding. „Oftmals ist die Berufsschule die letzte schulische Institution, die die jungen Menschen besuchen“, erklärt die Lehrerin. Damit sie aktiv am politischen und sozialen Leben teilnehmen könnten, „ist eine Auseinandersetzung mit Werten wie Demokratie, Freiheit und Toleranz notwendig“. In der Ausstellung sollen diese Werte reflektiert und ihre Bedeutung für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland thematisiert werden, so Braun. „Eine Demokratie kann nur bestehen, wenn sie auch gelebt wird“, meint die Lehrerin.



Zur Eröffnung war Thomas Witzgall als Referent vor Ort. Der Journalist verantwortet seit 2012 das von der SPD Bayern betriebene Portal „Endstation Rechts Bayern“, das über Rechtsextremismus informiert. Unter den von Schulleiter Dieter Link begrüßten Gästen waren 3. Bürgermeister Harry Seeholzer, der katholische Pfarrer Martin Garmaier und sein evangelischer Kollege Christoph Keller.



Witzgall informierte über den Aufbau und zentrale Inhalte der Ausstellung. So handle es sich nicht nur um reine Schautafeln zum Lesen, „die Ausstellung soll zur interaktiven Auseinandersetzung mit den Themen anregen“. Dafür gibt es zwei fiktive Protagonisten, die durch die Inhalte führen. Außerdem gibt es einen Medientisch, auf dem sich die Schüler Videos ansehen können, und Sitzwürfel mit Aufschriften, die zum Diskutieren einladen.



Witzgall erklärte grundlegende Elemente von Demokratie und Rechtsextremismus und ging auf regionale Vorfälle und Beispiele ein. Da es sich um eine Wanderausstellung handelt, wird stets Bezug auf das jeweilige Bundesland genommen. Unter anderem gibt es eine Karte, auf der einzelne Vorfälle von Rechtsextremismus aus der jeweiligen Region vorgestellt werden. Außerdem wird auf lokale Hilfsangebote hingewiesen. Dazu gehören: Ausstiegsberatung (EXIT), Elternberatung (beim Bayerischen Jugendring), Hilfsorganisationen für Opfer von Diskriminierung und Gewalt (B.U.D. e.V. für Bayern und BEFORE für München) sowie mit dem Münchner a.i.d.a.-Archiv eine Dokustelle, die rechte Flyer archiviert.



Außerdem stellte der Referent den Schülern mit Felix und Heidi Benneckenstein zwei Aussteiger aus der rechtsextremen Szene vor, die unter anderem in Erding aktiv waren. Auf Nachfrage zu rechtsextremen Tendenzen in Erding verwies der Experte auf die Gruppierung der „Erdinger Patrioten“. Weitere Gruppen oder Cliquen hätten „eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle“ nicht überschritten, um ihm in Erinnerung geblieben zu sein. „Ich habe die Erdinger Patrioten ein paar Mal als Security bei AfD-Veranstaltungen gesehen. Es ist schon sehr eindeutig, wenn man einen Flügel als Logo wählt, und mindestens einer hatte auch die Unterschrift von Björn Höcke auf seiner Kappe“, so der Journalist.



Das Kollegium der Berufsschule wurde vorab über die Ausstellung informiert und kann sie noch bis 18. November mit den Klassen besuchen. Des Weiteren wird auch auf der Homepage der Berufsschule entsprechend informiert.

LUKAS CHRISTOFORI