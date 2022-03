Beschulung von Ukrainern ohne große Bürokratie gut angelaufen

Von: Hans Moritz

Teilen

Viel Aufmerksamkeit benötigen die Kinder aus der Ukraine, die nun hier zur Schule gehen. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die internationale Krisenpolitik erreicht Erding. 160 Kinder aus der Ukraine leben in Erding – und besuchen hier die Schulen, in Willkommensgruppen ebenso wie in ganz regulären Klassen.

Erding - Und die ersten Tage zeigen: Das Miteinander funktioniert, die Solidarität ist groß. Allerdings blieb den Schulen vorige Woche nur ein Wochenende, um sich für die Willkommensgruppen zu rüsten. Und: Niemand weiß, wie sich die Zahlen ukrainischer Schüler entwickeln.



Eine hat das Schulamt an der Mittelschule am Lodererplatz in Erding angesiedelt. „Am Montag waren es neun Schüler“, berichtet Stefan Treffler. Zwei Stunden pro Tag seien die Ukrainer hier, den Rest jeder in seiner Jahrgangsstufe. „Die Klassen waren anfangs natürlich aufgeregt, aber alle haben sich sehr gefreut“, sagt der Rektor. Losgegangen sei es erst einmal mit einem gemeinsamen Eis und einem Spaziergang in den Stadtpark und zum Bahnhof.



Vor zwei Wochen standen drei ukrainische Schüler vor dem Anne-Frank-Gymnasium. „Mittlerweile sind es zehn – mit ganz unterschiedlichen Deutschkenntnissen“, schildert Schulleiterin Regine Hofmann. Offiziell habe man zwei keine Willkommensgruppe, aber die Geflüchteten seien einige Zeit am Tag zusammen, um mithilfe zweier Lehrer vor allem Deutsch zu lernen, ansonsten in den Regelklassen. Unterstützung komme von der Sozialarbeiterin und der Schulsozialpädagogin. Es gehe auch darum, Kriegserlebnisse aufzuarbeiten. Hofmann berichtet, dass sich nach einem Elternbrief mit dem Hinweis, ukrainische Kinder zu beschulen, sieben angemeldet hätten – unter anderem aus Familien, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Hofmann empfindet die Ukrainer als Bereicherung für die gesamte Schulfamilie, „wobei sich auch Schüler um Schüler kümmern“.



Es geht nicht nur um Wissensvermittlung. Hofmann berichtet, dass über den Elternbeirat Fahrräder für die Ankömmlinge beschafft worden seien. Laptops würden ihnen aus dem Corona-Fundus überlassen. Eine Grundschullehrerin berichtet, dass zunächst einmal Schulsachen und vereinzelt auch Ranzen organisiert werden mussten.



Unbürokratisch läuft es auch in Forstern. Bürger Konrad Huber hat eine Betreuung in den Räumen des Volksbildungswerks organisiert, die von neun Kindern genutzt wird. Eine ukrainische Lehrerin, die bei Huber wohnt, kümmert sich um die jungen Geflüchteten, ebenso eine Dolmetscherin. Bürgermeister Rainer Streu berichtet von einer Erzieherin aus dem Kriegsgebiet, die bei der Kinderbetreuung mithelfen wolle.



Streu will an der Unterbringung im Volksbildungswerk so lange festhalten, bis das Schulamt einem Umzug in die Grund- und Mittelschule zugestimmt hat. „Die entscheidende Frage, die geklärt sein muss, ist, ob auch Kinder aus den Nachbargemeinden bei uns an die Schule dürfen, also ob eine Willkommensklasse im südlichen Landkreis gebildet werden kann“, so der Bürgermeister.



Erst am kommenden Montag fällt der Startschuss an der Grundschule Dorfen-Nord. Leiter Gerhard Maintok berichtet: „Wir haben sieben Anmeldungen. Ein früherer Schulleiter und eine unkrainische Lehrerin wollen helfen. Die warten aber noch auf ihre Verträge.“ Gemeinsam mit einer Förderlehrerin plant Maintok zwei Gruppen. Im Moment arbeite man eng mit der Flüchtlingshilfe Dorfen zusammen, um die Unterbringung vor allem der Frauen und Kinder zu regeln.

ham