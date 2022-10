Betrunkener lässt in Tankstelle Bier mitgehen

Lange Finger machte ein 36-Jähriger in einer Tankstelle in Erding.

Polizeieinsatz

Von Timo Aichele schließen

Mit über zwei Promille Alkohol im Blut hatte ein 36-Jähtriger eigentlich schon mehr als genug. Trotzdem wollte er eine Flasche Bier klauen.

Erding – Wegen nur einer Flasche Bier ist ein alkoholisierter 36-Jähriger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Am späten Samstagabend betrat der polnische Staatsbürger aus München eine Tankstellenfiliale in Erding und wurde laut Polizei beim Diebstahl beobachtet. Ein Angestellter sah, wie der Mann eine Flasche Bier aus dem Regal nahm und den Laden verließ, ohne zu bezahlen.

Der Mitarbeiter stellte den Ladendieb kurz darauf und brachte ihn zurück in die Tankstelle. Noch vor Eintreffen der Streife entfernte sich der Dieb erneut, wurde jedoch von ihm nacheilenden Kunden aufgehalten.

Die Streifenbeamten übernahmen den Betrunkenen und geleiteten ihn zurück zur Tankstelle, wo der Angestellte seine Täterschaft eindeutig bestätigen konnte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurde der Ladendieb wieder entlassen. Der Beuteschaden betrug 2,07 Euro.