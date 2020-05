Mit 15 schon eine Alkoholleiche. Polizei und Rettungsdienst staunten nicht schlecht, als sie an den Kronthaler Weiher gerufen wurden.

Erding - Eine 15-Jährige hat sich am Freitagnachmittag derart ergiebig dem Alkohol zugetan, dass sie von Passanten am Kronthaler Weiher am Boden liegend gefunden wurde. Polizei und Rettungsdienst kamen. Auch die Mutter war über die hohe Alkoholisierung ihrer Tochter wenig erfreut, teilt die Polizei mit. ham