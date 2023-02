Blackout: So rüstet sich der Landkreis

Von: Veronika Macht

Die Einsatzkräfte wollen für den Ernstfall gerüstet sein. © Hans Moritz

Wie richtig reagieren, wenn der Notfall eintritt? Wenn der Strom für zwölf, 24 Stunden oder gar länger ausfällt? Mit diesen Fragen hat sich das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz am Landratsamt Erding intensiv befasst.

Erding - Das Ziel dieser Bemühungen ist klar: „Wir wollen für alle Eventualitäten bestmöglich vorbereitet sein“, so Landrat Martin Bayerstorfer. Gute Planung sei essenziell für den Ernstfall, „der hoffentlich niemals eintritt“. Das betonte am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses auch Christian Mader von der Kreisverwaltung. Er berichtete, welche Maßnahmen zur Notfallvorsorge der Landkreis in den vergangenen Monaten ergriffen hat.



Eine davon ist der Runde Tisch zum Thema „langanhaltender Stromausfall“, der schon dreimal stattgefunden hat und am 10. März erneut tagt. Teilnehmer sind Vertreter von Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Ärztlichem Kreisverband, Kreisbrandinspektion, Strom- und Wasserversorger sowie Polizei. Besprochen würden zum Beispiel sogenannte Leuchtturm-Konzepte: „In jeder Gemeinde soll es im Krisenfall einen Anlaufpunkt für die Bürger geben“, erklärte Mader – etwa das Feuerwehrhaus oder das Rathaus.



Eines der größten Themen des Runden Tisches ist ihm zufolge die (Krisen-)Kommunikation und Erreichbarkeit bei einem Stromausfall. Zur Sicherstellung der Funkkommunikation mit übergeordneten Behörden und der Integrierten Leitstelle (ILS) wurden zwei Sattelitenfunkgeräte angeschafft. Hierzu erklärte Mader auf Nachfrage von Ulla Dieckmann (SPD), dass man versuchen wolle, bei günstigen Konditionen weitere solcher Geräte für die Feuerwehren zu beschaffen. Dies sei aber nur eine von mehreren Säulen – auch der Analogfunk sei ertüchtigt worden.



Wie bei einem Blackout die Bevölkerung informiert wird, wollte Helga Stieglmeier (Grüne) wissen. Das passiere, je nach Umfang des Stromausfalls, über WarnApps wie Katwarn und Nina sowie per Cell Broadcast oder, sollte dies nicht mehr funktionieren, über Lautsprecherdurchsagen. Damit sich die Bürger auf alle möglichen Katastrophenfälle vorbereiten können, möchte man ihnen in den Rathäusern eine Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Infos, Checklisten und Notrufnummern zur Verfügung stellen, individualisiert mit Einlegeblättern von Landratsamt und Gemeinden.



Insgesamt sei man schon relativ weit, „sodass wir das alles bald zu einem umfassenden Konzept zusammentragen können, das wir aber hoffentlich nie brauchen“, sagte Mader.



Dazu gehört auch die Stromversorgung im Notfall. Über eigene Notstromaggregate mit Treibstoffreserven verfügen laut Mader das Klinikum Erding, das Krankenhaus in Dorfen, die Integrierte Leitstelle und das Landratsamt. Dort, im Großen Sitzungssaal, solle der Krisenstab im Ernstfall zusammenkommen. So sei die kritische Infrastruktur abgesichert. Es würde laut Mader aber auch nicht schaden, wenn es in den Gemeinden mobile Aggregate geben würde. Wie berichtet, sind etliche Kommunen in der Hinsicht bereits aktiv geworden.



Als weitere Maßnahmen nannte Mader den regelmäßigen Austausch mit den Landkreisgemeinden, mit anderen Landratsämtern in Oberbayern und der Konzernsicherheit am Flughafen München sowie die Teilnahme an einer Stabsrahmenübung der Bundeswehr.



„Das Sachgebiet ist gut vorbereitet, auch für andere Szenarien“, resümierte Mader und nannte als Beispiele Hochwasser oder die Bevorratung von Kaliumiodid-Tabletten. Er hob aber auch hervor: „Wir sind immer dabei, uns selbst zu optimieren.“



„Es ist wichtig, abgestimmt zu handeln“, fasste Hans Wiesmaier (CSU) zusammen. Er betonte zudem, dass sich auch die Bevölkerung selbst Gedanken machen müsse, wie sie sich auf Notfälle einstellen könne. Zum Beispiel Notstrom für alle bereitstellen – „das können die Gemeinden nicht leisten“. vam