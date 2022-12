Blitzeis: Ansturm auf die Notaufnahme

Von: Hans Moritz

Zu schnell, zu glatt: Dieser Transporter schlug am frühen Mittwochabend auf der A 94 in der Leitplanke ein. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. © Winfried Ess/FiB

Erst Blitzeis, dann Schnee – der Winter bremst Autofahrer und Fußgänger seit Mittwochmittag kräftig aus. Mit teils schmerzhaften Folgen.

Erding - Teilweise ging es auf den Straßen nur im Schneckentempo voran. Die gute Nachricht: Die allermeisten Verkehrsunfälle verliefen glimpflich. Dafür mussten etliche Fußgänger ins Krankenhaus.



Der schadensträchtigste Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der A 94 Passau–München im Bereich der Lappachtalbrücke. Ein Lieferwagen war vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Entgegen erster Befürchtungen war der Fahrer nicht eingeklemmt und zog sich nur leichtere Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die Feuerwehren Dorfen und St. Wolfgang waren vor Ort, ebenso der Rettungsdienst. Für die Bergung musste die A 94 in Richtung München für gut eine Stunde komplett gesperrt werden.



Harald Pataschitsch, stellvertretender Leiter der Erdinger Polizei, bericht von „zahlreiche Verkehrsunfällen infolge schneebedeckter Fahrbahn und überfrierender Nässe“. In der Regel seien die Fahrer schlicht zu schnell dran gewesen. Immerhin: Es blieb bei Blechschäden, es sind keine Verletzten zu beklagen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 25 000 Euro.



Doppeltes Lob kommt von der Dorfener Polizei: „Bei uns war es ruhig. Wir führen das auf die umsichtige Fahrweise der Verkehrsteilnehmer, vor allem aber auf die hervorragende Arbeit des Winterdienstes zurück“, so ein Sprecher. Der Unfall eines 52-Jährigen am Mittwochmorgen in Steinkirchen hatte nichts mit dem Wetter zu tun. Vielmehr war der Fahrer mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut völlig betrunken. Ihn erwartet ein Strafverfahren.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bilanziert seit Mittwochmorgen 220 witterungsbedingte Unfälle. Einer endete tödlich. Es gab zudem mehrere Feuerwehreinsätze wegen unter der Nassschneelast umgestürzter Bäume.



Während des Blitzeises hatten sich vor allem die Gehwege in gefährliche Rutschbahnen verwandelt – mit entsprechenden Stürzen. Markus Hautmann, Sprecher des Klinikums Erding, berichtet von einem regelrechten Ansturm auf die Notaufnahme. Die Folgen des Blitzeises seien „massivst“ gewesen – das gelte für die Zahl der Notfallpatienten ebenso wie für die Schwere der Verletzungen. Laut Hautmann waren es vor allem Oberschenkel-, Sprunggelenks- und Handgelenksfrakturen. Ein gutes Dutzend der Verunglückten habe stationär aufgenommen und noch am Abend operiert werden müssen.



Die drei Ärzte der Tagschicht hätten nicht wie üblich bis 18 Uhr heimgehen können, sondern hätten Überstunden schieben müssen. Eine Ärztin, so Hautmann weiter, blieb nicht wie üblich bis 21, sondern bis 1.30 Uhr.



Auch der Flugverkehr wurde durch das winterliche Wetter stark beeinträchtigt. Wie berichtet, musste am Mittwochnachmittag der Betrieb zeitweise eingestellt werden. FMG-Sprecher Florian Steuer berichtet, dass deswegen 240 Flüge gestrichen wurden. Wegen der Nachwirkungen kamen am Donnerstag 100 hinzu. 26 Maschinen konnten in München nicht landen und wurden umgeleitet. „Einige kamen danach aber doch zu uns zurück“, so Steuer.



Am Donnerstag wurden beide Bahnen je einmal geräumt. Deshalb und wegen Enteisungen zählte die FMG 35 Verspätungen von mehr als 30 Minuten. Vor allem im Terminal 2 war viel los, bis sich der Verkehr wieder normalisierte, so der Sprecher. Den hunderte Passagiere mussten vor allem wegen der Annullierungen umgebucht werden. ham