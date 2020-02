Revolution im Klassenzimmer

Die Grund- und Mittelschullehrer im Kreis Erding geben Kultusminister Michael Piazolo (FW) eine glatte sechs. Und das nicht wegen einer Stunde Mehrarbeit. Es passt insgesamt nicht (mehr).

Erding – Not kennt kein Gebot: Grund- und Mittelschullehrer sollen länger arbeiten, weniger in Altersteilzeit gehen und auf berufliche Auszeiten verzichten. So will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) den Lehrermangel abfedern. An der Basis kommt dieses Paket schlecht an. Doch den Lehrern geht es nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um ihren Beruf insgesamt. Tenor der Kritik: Ihre Tätigkeit wird nicht wertgeschätzt, der Minister lässt die Pädagogen im Regen stehen – letzten Endes zulasten der Kinder.

BLLV-Kreisvorstand lässt Dampf ab

Bei einem Redaktionsbesuch ließ der Erdinger BLLV-Vorstand um die beiden Vorsitzenden Michael Oberhofer (Isen) und Michael Braun (Wartenberg) mächtig Dampf ab. „Ich bin von Piazolo sehr enttäuscht, er lässt uns alleine. Fürsorgepflicht sieht anders aus“, sagt Oberhofer. Zum Beispiel habe Piazolo vor der Landtagswahl versprochen, die Lehrerbesoldung auf A 13 zu vereinheitlichen. „Nach der Wahl wollte er als Kabinettsmitglied nichts mehr davon wissen“, schimpft der Vorsitzende.

Der Lehrerberuf muss attraktiver werden - das Gegenteil ist der Fall

Angesichts des Lehrermangels müsse man den Beruf attraktiver machen, um mehr Leute dafür zu begeistern – „und zwar die Besten“, so Oberhofer. Bereits vor sieben Jahren habe der BLLV auf den drohenden Mangel an den Grund- und Mittelschulen hingewiesen. Aber erst 2018 seien 600 zusätzliche Studienplätze geschaffen worden. „Die jungen Kollegen stehen natürlich noch nicht zur Verfügung“, erklärt Vize Braun. „Zu Schuljahresbeginn hatte es noch geheißen: ,Alles in Ordnung.‘ Und jetzt fehlen 1400 Lehrkräfte.“

Lehrer-Ausbildung endlich vereinheitlichen - und gleiches Geld für alle

Für Braun steckt der Fehler im System. Er verweist auf den BLLV-Vorschlag des flexiblen Lehrerbildungsmodells. Demzufolge wird das Studium der Lehrer aller Schularten vereinheitlicht. Erst nach dem Grundstudium sollen sich die Pädagogen entscheiden, an welcher Schulart sie unterrichten wollen. „So könnte man viel schneller auf veränderte Bedarfe reagieren“, ist der Leiter der Marie-Pettenbeck-Schule überzeugt. Die (neuen) Bachelor- und Masterabschlüsse erlaubten auch einen einfacheren Wechsel in die Wirtschaft.

Und trotzdem ist es ein toller Job

Monika Faltermeier (Wartenberg) erklärt: „Wir haben einen supertollen Job. Ich möchte keinen anderen, auch wenn wir viele Tätigkeiten verrichten müssen. Es geht um die Kinder, für sie brauchen wir die beste Ausbildung und die besten Leute.“ Doch Faltermeier ist überzeugt: „So wie es derzeit läuft, wird das nichts.“

Thomas Emrich, Leiter der Dorfener Grundschule am Mühlanger, verlangt zudem bessere Bedingungen für die Rektoren. „Ich habe mich vor 16 Jahren aufgemacht, in Verantwortung zu gehen, um etwas zu bewegen. Heute stelle ich fest: Wir haben kaum Gestaltungsmöglichkeiten.“ Es gelinge ihm schon lange nicht mehr, selbst eine Klasse zu leiten. „Es kommt immer mehr oben drauf, irgendwann leidet die Qualität“, sagt Emrich auch in Anspielung auf vielerorts ausgezehrte Sekretariate. Kai Braun, Konrektor der Mittelschule Altenerding, stößt ins gleiche Horn. „Wir brauchen nicht nur mehr Zeit für die Kinder, sondern auch für die Kollegen.“ Die Politik vergesse oft, „dass viele Kinder Packerl zu tragen haben, die viel zu schwer für sie sind“. Lehrer seien nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Familientherapeuten – oft auch am Abend.

Arbeit mit Kindern ist so erfüllend

Der Erdinger BLLV-Vorstand fordert nach den Worten von Kai Braun, alle Lehrer gleich zu stellen, mehr Studienplätze zu schaffen und Lehrer intensiver zu begleiten.

Auch Oberhofer meint: „Nur dann finden wir genügend engagierte Lehrer.“ Es gebe „nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten“. Kai Braun sekundiert: „Wir können ihre Entwicklung begleiten, sie prägen, ihnen Werte vermitteln und Beziehungen aufbauen.“ Michael Braun findet es toll, „dass wir junge Menschen begleiten können, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden“. ham